Hơn 250 kiến trúc sư cập nhật xu hướng ứng dụng AI trong thiết kế nội thất

Chương trình thu hút hơn 250 kiến trúc sư đến từ 169 đơn vị tổng thầu, thiết kế và thi công trong khu vực tham dự. Ngoài ra, đại diện các hội, hiệp hội chuyên ngành tại TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh.

Tại sự kiện, các chuyên gia, kiến trúc sư trao đổi về những thay đổi trong hành vi, nhu cầu của khách hàng nội thất; cách tạo khác biệt từ sáng tạo, đổi mới; đồng thời phân tích những chuyển biến của thế giới và tác động đến ngành kiến trúc - nội thất.

Các đại biểu tham khảo các sản phẩm mẫu của An Cường.

Đại biểu cũng được nghe các diễn giả trình bày chuyên đề về ứng dụng AI trong thiết kế nội thất, qua đó cung cấp thêm góc nhìn về khả năng khai thác công nghệ trong quá trình sáng tạo và phát triển ý tưởng thiết kế.

Vicostone giới thiệu đến người xem các dòng đá cao cấp mới.

Ngoài ra, trong khuôn khổ chương trình, An Cường đã có những góc trưng bày, giới thiệu các dòng sản phẩm mới về gỗ công nghiệp và giải pháp gỗ công nghiệp. Trong khi đó Vicostone, giới thiệu đến người xem các dòng đá cao cấp với mẫu mã, màu sắc và xu hướng mới.

AVISION hướng đến xây dựng diễn đàn kết nối kiến trúc sư, nhà thiết kế, đơn vị thi công và doanh nghiệp.

Theo ban tổ chức, AVISION hướng đến xây dựng diễn đàn kết nối kiến trúc sư, nhà thiết kế, đơn vị thi công và doanh nghiệp, tạo không gian chia sẻ kiến thức, cập nhật công nghệ, vật liệu và xu hướng thiết kế. Qua đó, chương trình góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng AI và chuyển đổi số trong lĩnh vực kiến trúc - nội thất; đồng thời hướng đến trở thành hoạt động kết nối thường niên giữa doanh nghiệp với cộng đồng kiến trúc sư và các chuyên gia trong ngành.