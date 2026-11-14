Hơn 250 học viên tham gia bồi dưỡng lý luận chính trị tại Học viện Ngoại giao

Hơn 250 học viên là quần chúng ưu tú và đảng viên dự bị tham dự lễ khai giảng tại Học viện Ngoại giao. (Ảnh: Trung Anh)

Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Bộ Ngoại giao; các giảng viên, báo cáo viên cùng hơn 250 học viên là quần chúng ưu tú và đảng viên dự bị.

Phát biểu khai giảng, đồng chí Trần Thanh Hải nhấn mạnh, Đảng ủy Bộ Ngoại giao luôn đặc biệt quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xác định đây là nền tảng cốt lõi trong công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng viên.

Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Chính phủ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ I.

Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Bộ Ngoại giao, phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đợt II năm 2026. (Ảnh: Trung Anh)

Theo đồng chí Trần Thanh Hải, khóa học nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần củng cố bản lĩnh chính trị, nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của mỗi học viên.

Đối với quần chúng ưu tú, khóa học là bước khởi đầu quan trọng để hiểu sâu sắc hơn về Đảng, từ đó xác định đúng đắn động cơ phấn đấu.

Trong khi đó, các đảng viên dự bị có điều kiện tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, củng cố lập trường tư tưởng, hướng tới trở thành đảng viên chính thức.

Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Chúng ta vào Đảng là để hết lòng phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, làm tròn nhiệm vụ của người đảng viên”, đồng chí Trần Thanh Hải nhấn mạnh tinh thần trách nhiệm và ý thức phụng sự nhân dân phải là mục tiêu xuyên suốt quá trình phấn đấu, rèn luyện của mỗi học viên.