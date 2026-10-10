Hơn 250 học sinh Trường THCS Phước An tham gia trải nghiệm kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và CNCH

CBCS PCCC và CNCH tuyên truyền kiến thức pháp luật về PCCC.

Tại chương trình, cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 4 phổ biến những kiến thức cơ bản về công tác PCCC và CNCH. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các nguyên nhân thường gây cháy, biện pháp phòng ngừa cháy, nổ tại trường học và gia đình; cách nhận biết nguy cơ mất an toàn và kỹ năng xử lý ban đầu khi xảy ra sự cố.

Các em học sinh trải nghiệm thực tế tại buổi tuyên truyền cùng thiết bị, phương tiện PCCC và CNCH.

Bên cạnh việc tiếp thu kiến thức, học sinh còn được hướng dẫn cách xử lý khi phát hiện đám cháy, báo tin cho lực lượng chức năng qua số điện thoại 114 và lựa chọn lối thoát nạn an toàn. Các em được lưu ý không hoảng loạn, không tự ý xử lý những tình huống vượt quá khả năng và cần nhanh chóng tìm sự hỗ trợ của người lớn khi gặp nguy hiểm.

Thông qua hoạt động trải nghiệm, học sinh có cơ hội tìm hiểu phương tiện, thiết bị chữa cháy chuyên dụng và cách sử dụng bình chữa cháy xách tay. Những hướng dẫn trực quan giúp các em hiểu rõ hơn vai trò của từng thiết bị, đồng thời làm quen với các thao tác cần thiết khi ứng phó với sự cố cháy, nổ.

Các em học sinh trải nghiệm thực tế tại buổi tuyên truyền cùng thiết bị, phương tiện PCCC và CNCH.

Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng PCCC và thoát nạn cho học sinh ngay từ nhà trường. Qua đó, các em có thể chủ động bảo vệ bản thân, hỗ trợ người xung quanh trong phạm vi an toàn và mỗi em học sinh sẽ trở thành tuyên truyền viên nhí tuyên tuyền công tác phòng cháy chữa cháy đến các thành viên trong gia đình và cộng đồng. Việc tổ chức các chương trình trải nghiệm thực tế cũng giúp học sinh tiếp cận kiến thức an toàn một cách trực quan, dễ hiểu, từ đó nâng cao ý thức phòng ngừa cháy, nổ trong sinh hoạt hằng ngày.