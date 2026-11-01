Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên, thanh niên tham gia giải chạy 'UpRace 2026'

Cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên, thanh niên tham gia giải chạy xuất phát từ Phố đi bộ Mường Thanh.

Giải chạy do Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và Bảo trợ người khuyết tật tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn, Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên triển khai.

Ngày 1/11 là ngày cuối cùng của giải, đồng thời là ngày chạy nhân hệ số 3 lần. Vì vậy, Ban tổ chức kêu gọi cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên tích cực hưởng ứng, đóng góp thêm những km chạy để gia tăng nguồn quỹ từ thiện.

Các vận động viên nỗ lực chạy bộ, tạo nguồn quỹ hỗ trợ người khuyết tật.

Hưởng ứng lời kêu gọi, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và đoàn viên, thanh niên xuất phát từ Phố đi bộ Mường Thanh, chạy theo cung đường quanh sông Nậm Rốm. Hoạt động góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện thể dục thể thao, đồng thời huy động nguồn lực chung tay hỗ trợ người khuyết tật và học sinh khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn.