Theo số liệu mới nhất từ Cục Thuế (Bộ Tài chính), lũy kế đến ngày 31/10, cơ quan thuế các cấp đã ban hành trên 250.000 thông báo tạm hoãn xuất cảnh trên phạm vi toàn quốc. Trong số này, hơn 240.000 trường hợp là chủ doanh nghiệp và hộ kinh doanh được xác định không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan quản lý.

Ảnh minh họa

Đây là một trong những biện pháp quản lý được ngành thuế triển khai nhằm tăng cường thu hồi nợ đọng ngân sách nhà nước, đồng thời bảo đảm sự công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính giữa các tổ chức, cá nhân. Theo đánh giá của cơ quan thuế, việc áp dụng tạm hoãn xuất cảnh đã tạo tác động tích cực, thúc đẩy nhiều người nộp thuế chủ động liên hệ và hoàn thành các khoản nghĩa vụ còn tồn đọng.

Kết quả thực tế cho thấy, đã có gần 30.000 người nộp thuế chủ động thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế sau khi nhận được thông báo tạm hoãn xuất cảnh. Riêng đối với nhóm người nộp thuế thuộc diện “không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký” (trạng thái 06), khoảng 20.000 trường hợp đã liên hệ cơ quan thuế, hoàn thiện các nghĩa vụ liên quan và được hủy bỏ biện pháp tạm hoãn xuất cảnh theo quy định hiện hành.

Cục Thuế nhận định những con số trên phản ánh hiệu quả của biện pháp quản lý này trong việc nâng cao tính tự giác và trách nhiệm của người nộp thuế. Đồng thời, đây cũng được xem là công cụ cần thiết để hạn chế tình trạng chây ỳ, trốn tránh nghĩa vụ tài chính, góp phần bảo đảm nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan nhằm bảo đảm việc áp dụng cũng như hủy bỏ lệnh tạm hoãn xuất cảnh được thực hiện nhanh chóng, chính xác và đúng quy định pháp luật

Song song với đó, cơ quan chức năng đang nghiên cứu mở rộng các kênh thông báo và cảnh báo sớm để người dân dễ dàng tiếp cận thông tin về tình trạng nghĩa vụ thuế của mình. Một trong những giải pháp đáng chú ý là tích hợp thông tin liên quan đến tạm hoãn xuất cảnh trên ứng dụng VNeID. Bộ Tài chính hiện phối hợp với Bộ Công an để triển khai phương án này, góp phần giúp người dân chủ động tra cứu và xử lý các nghĩa vụ phát sinh trước khi thực hiện các chuyến đi ra nước ngoài.

Cục Thuế cũng khuyến cáo người nộp thuế thường xuyên kiểm tra các thông báo từ cơ quan thuế, kịp thời đối chiếu thông tin và hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định để tránh ảnh hưởng đến quyền lợi và kế hoạch xuất nhập cảnh của cá nhân, tổ chức.