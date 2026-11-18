250.000 thông báo tạm hoãn xuất cảnh

Theo số liệu mới nhất từ Cục Thuế (Bộ Tài chính), lũy kế đến ngày 31/10/2026, cơ quan thuế các cấp đã ban hành hơn 250.000 thông báo tạm hoãn xuất cảnh. Trong đó, trên 240.000 trường hợp là chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (trạng thái 06).

Sau khi biện pháp tạm hoãn xuất cảnh được triển khai, gần 30.000 người nộp thuế đã chủ động thực hiện nghĩa vụ thuế. Đáng chú ý, riêng nhóm người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, khoảng 20.000 trường hợp đã liên hệ cơ quan thuế, hoàn thành nghĩa vụ và được hủy bỏ biện pháp tạm hoãn xuất cảnh theo quy định.

Hơn 250.000 thông báo tạm hoãn xuất cảnh, Bộ Tài chính tính cảnh báo qua VNeID.

Theo Cục Thuế, kết quả trên cho thấy biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đã hỗ trợ tích cực cho công tác quản lý và thu hồi nợ thuế, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người nộp thuế.

Đây cũng là công cụ quản lý nhằm hạn chế tình trạng chây ỳ, không thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, bảo đảm sự công bằng giữa các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và tăng cường phối hợp liên ngành, bảo đảm việc áp dụng, hủy bỏ biện pháp tạm hoãn xuất cảnh được thực hiện kịp thời, chính xác và đúng quy định pháp luật.

Nghiên cứu cảnh báo tạm hoãn xuất cảnh qua VNeID

Cục Thuế khuyến nghị, khi nhận được thông báo hoặc cảnh báo về nghĩa vụ thuế, người nộp thuế cần kịp thời kiểm tra, đối chiếu thông tin và liên hệ cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn, giải quyết nếu có vướng mắc.

Trường hợp còn nghĩa vụ thuế phải thực hiện, người nộp thuế cần chủ động hoàn thành theo quy định để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Đáng chú ý, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Cục Thuế nghiên cứu, triển khai các giải pháp đa dạng hóa phương thức thông báo, cảnh báo sớm nhằm giúp người nộp thuế tiếp cận thông tin nhanh chóng, thuận tiện, hạn chế tình trạng không nắm bắt được nghĩa vụ thuế.

Trong đó, phương án cung cấp thông tin về tình trạng tạm hoãn xuất cảnh trên ứng dụng VNeID đang được Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công an nghiên cứu triển khai, dự kiến thực hiện trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế cũng nghiên cứu mở rộng các kênh thông báo, cảnh báo thông qua phối hợp với các công ty lữ hành, đại lý bán vé máy bay để nâng cao khả năng tiếp cận thông tin của người dân.

Một giải pháp khác là phối hợp với các nhà mạng di động triển khai gửi tin nhắn SMS, đề nghị người nộp thuế rà soát nghĩa vụ thuế và cảnh báo sớm về tình trạng tạm hoãn xuất cảnh.

Ngành thuế đồng thời tiếp tục phát huy hiệu quả các kênh thông tin điện tử, ứng dụng eTax Mobile và Cổng thông tin điện tử ngành thuế, hỗ trợ người nộp thuế tra cứu, cập nhật thông tin và chủ động thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.