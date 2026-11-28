Ban tổ chức trao quà hỗ trợ nạn nhân bom mìn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Các phát biểu, tham luận tại hội nghị tập trung phân tích, đánh giá, làm rõ kết quả phối hợp giữa VNMAC với UBND tỉnh Đắk Lắk và các cơ quan, tổ chức của địa phương; xác định phương hướng tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức truyền thông, tăng cường giáo dục phòng tránh bom mìn trong trường học, địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và người dân tại các khu vực có nguy cơ.

Năm 2026, tại Đắk Lắk, hoạt động giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ được triển khai tại 20 trường học thuộc 8 xã trọng điểm, với trên 25.000 lượt học sinh tham gia. Công tác truyền thông, hỗ trợ nạn nhân bom mìn được quan tâm triển khai, mang lại hiệu quả thiết thực.

Ban tổ chức trao giải Cuộc thi “Đại sứ học đường chung tay phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ” cho các tập thể, cá nhân.

VNMAC mong muốn tiếp tục huy động sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, tổ chức xã hội và cộng đồng trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, góp phần giảm thiểu tai nạn, bảo vệ tính mạng, sức khỏe nhân dân và xây dựng môi trường sống an toàn.

Nhân dịp này, VNMAC phối hợp trao quà hỗ trợ cho 20 nạn nhân bom mìn (mỗi suất trị giá 6 triệu đồng); tổng kết, trao giải Cuộc thi “Đại sứ học đường chung tay phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ” cho các tập thể, cá nhân.