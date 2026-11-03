Hơn 243.600 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong 10 tháng

Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), riêng tháng 10/2026, cả nước có gần 12.600 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký gần 254.800 tỷ đồng, tăng 8,7% về số doanh nghiệp và 45% về vốn đăng ký so với tháng trước. Tuy nhiên, số lao động đăng ký giảm 12,1%, còn gần 66.300 người.

So với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp thành lập mới giảm 29,9%, nhưng vốn đăng ký tăng 47,7%. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 20,2 tỷ đồng, tăng 110,6%. Cùng với đó, gần 11.100 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 27,4% so với tháng trước.

Tính chung 10 tháng, cả nước có gần 162.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng vốn đăng ký đạt 2.138,8 nghìn tỷ đồng và gần 799.400 lao động đăng ký. So với cùng kỳ năm 2025, số doanh nghiệp giảm 0,4%, lao động đăng ký giảm 17,4%, trong khi vốn đăng ký tăng 34,3%. Vốn đăng ký bình quân mỗi doanh nghiệp đạt 13,2 tỷ đồng, tăng 34,8%.

Bên cạnh đó, gần 81.400 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 12,5% so với cùng kỳ. Tính chung số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt hơn 243.600 doanh nghiệp, giảm 4,8%.

Tình hình đăng ký doanh nghiệp 10 tháng năm 2026 so với cùng kỳ năm 2025. Nguồn: Cục Thống kê

Xét theo khu vực kinh tế, khu vực dịch vụ có số doanh nghiệp thành lập mới lớn nhất với gần 120.600 doanh nghiệp, giảm 3,4%. Khu vực công nghiệp và xây dựng có gần 40.000 doanh nghiệp, tăng 9,1%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có 1.697 doanh nghiệp, tăng 10,6%.

Ở chiều ngược lại, trong 10 tháng có gần 92.000 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 12,7%; hơn 33.700 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 42,3%; gần 56.300 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 109,8% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân mỗi tháng có khoảng 18.200 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Riêng tháng 10, có 4.726 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, 8.032 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ giải thể và 7.513 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể. So với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tăng 65,6%./.