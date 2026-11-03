Hơn 243.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay lại hoạt động trong 10 tháng

Trong khi đó, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế đạt gần 5,8 triệu tỷ đồng, tăng 11,6%. Diễn biến cho thấy nguồn vốn bổ sung tiếp tục tăng, song số doanh nghiệp gia nhập và phục hồi hoạt động vẫn có những khó khăn nhất định.

Sản xuất linh kiện điện tử tại Công ty TNHH Rhythm Precision Việt Nam (Khu công nghiệp Nội Bài). Ảnh: Hương Bình

Theo số liệu của Cục Thống kê, riêng tháng 10-2026, cả nước có gần 12,6 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, tăng 8,7% so với tháng trước nhưng giảm 29,9% so với cùng kỳ năm 2025. Bên cạnh đó, gần 11,1 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 27,4% so với tháng trước nhưng giảm 4,2% so với cùng kỳ.

Như vậy, so với tháng 9, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong tháng 10 có sự cải thiện. Tuy nhiên, khi so với cùng kỳ năm trước, cả hai chỉ tiêu đều giảm, đặc biệt số doanh nghiệp thành lập mới giảm gần 30%. Điều này cho thấy sự phục hồi về số lượng doanh nghiệp gia nhập thị trường chưa đồng đều.

Ở chiều ngược lại, trong tháng 10, cả nước có 4.726 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 28,7% so với tháng trước nhưng giảm 22,1% so với cùng kỳ năm trước. Có 8.032 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 14,3% so với tháng trước nhưng tăng 18,6% so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 7.513, giảm 5,1% so với tháng trước nhưng tăng 65,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Tính chung 10 tháng năm 2026, cả nước có hơn 243,6 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, giảm 4,8% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân mỗi tháng có 24,4 nghìn doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường.

Cùng thời gian này, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường đạt 182 nghìn doanh nghiệp, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù số doanh nghiệp rút lui có xu hướng giảm, quy mô vẫn ở mức đáng lưu ý, cho thấy sức ép đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh chưa hoàn toàn được tháo gỡ.

Đáng chú ý, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 10 tháng năm 2026 đạt gần 5,8 triệu tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là tín hiệu tích cực về nguồn lực vốn được bổ sung cho hoạt động kinh tế. Tuy nhiên, để nguồn vốn này chuyển hóa thành năng lực sản xuất, việc làm và tăng trưởng thực chất, cần tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, giảm chi phí tuân thủ, tháo gỡ khó khăn về vốn và đầu ra cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thực tế trên đặt ra yêu cầu các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp cần đi vào những vấn đề thiết thực, từ tiếp cận tín dụng, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh đến đơn giản hóa thủ tục hành chính. Qua đó, tạo điều kiện để doanh nghiệp duy trì hoạt động ổn định, phục hồi sản xuất và phát triển bền vững.