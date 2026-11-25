Ngày 25/11, Tổng công ty Điện lực miền Bắc khởi công dự án Đường dây và Trạm biến áp (TBA) 110kV Từ Sơn 2 tại xã Đại Đồng và phường Từ Sơn, thành phố Bắc Ninh. Dự án do Tổng công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Lưới điện là đơn vị đại diện quản lý và triển khai gồm hai hạng mục chính là đường dây 110kV và trạm biến áp 110kV Từ Sơn 2.

Đại diện Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Ban Quản lý dự án phát triển Điện lực và đơn vị thi công thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Dự án xây dựng mới 2,6 km đường dây 110kV mạch kép, sử dụng dây dẫn ACSR400; cải tạo 1,253 km đường dây 110kV mạch kép hiện có đang cấp điện cho Trạm biến áp 110kV Phù Chẩn thành đường dây 4 mạch. Trong đó, hai mạch sử dụng dây dẫn ACSR400 cấp điện cho Trạm biến áp 110kV Từ Sơn 2, hai mạch dây dẫn ACSR300 hoàn trả cho đường dây hiện có. Đồng thời, xây dựng mới 0,613 km đường cáp ngầm 110kV mạch kép, tiết diện 1.200 mm² và 1,57 km đường dây 110kV cấp điện tạm cho Trạm biến áp 110kV Phù Chẩn trong thời gian thi công.

Đối với Trạm biến áp 110kV Từ Sơn 2 được xây dựng với quy mô tổng công suất 2x63 MVA, cấp điện áp 110/35/22kV. Trong giai đoạn này, dự án lắp đặt một máy biến áp T1 công suất 63 MVA. Ngoài ra, dự án xây dựng mới hai ngăn lộ đường dây 110kV tại Trạm biến áp 110kV Đại Đồng - Hoàn Sơn, đồng thời hoàn thiện hệ thống thu thập, đo đếm, giám sát và điều khiển xa, bảo đảm khả năng kết nối với trung tâm điều khiển xa.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 232 tỷ đồng. Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc đảm nhiệm tư vấn thiết kế. Hai đơn vị thi công xây lắp gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Thương mại Sao Việt Linh (phần đường dây) và Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng và Xây lắp Sông Đà (phần trạm biến áp). Theo kế hoạch, dự án hoàn thành trong quý II/2027.

Khi hoàn thành và đưa vào vận hành, công trình sẽ bổ sung nguồn cấp điện, tăng cường khả năng truyền tải, nâng cao độ tin cậy và chất lượng cung ứng điện cho khu vực Từ Sơn và vùng phụ cận. Qua đó, góp phần đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt; tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, mở rộng sản xuất công nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.