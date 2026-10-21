Hơn 230 học viên tham gia tập huấn nghiệp vụ thông tin cơ sở năm 2026

Hội nghị tập huấn đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ năm 2026.

Tại hội nghị các học viên được tiếp cận kiến thức, kết hợp thực hành với 4 chuyên đề: Sử dụng AI an toàn trong truyền thông chính sách; chuyển thông tin chính sách thành thông điệp dễ hiểu; ứng dụng AI trong giải thích chính sách, dịch vụ công; xây dựng sản phẩm tuyên truyền và nhận diện tin giả.

Các học viên tham gia hội nghị tập huấn.

Thông qua tập huấn, các học viên được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ AI trong công tác thông tin, tuyên truyền; nâng cao khả năng truyền tải chính sách đến người dân một cách dễ hiểu, chính xác, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở và chất lượng công tác truyền thông tại địa phương.

Giảng viên hướng dẫn học viên cách sử dụng phần mềm AI.