Hơn 230.000 người tham gia phát động phong trào tập luyện thể thao

Chương trình phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” diễn ra tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước trong ngày 10 và 11-10. Chương trình do Chính phủ chỉ đạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, đơn vị tổ chức.

Các lực lượng tham gia phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” tại Hà Nội. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Tại 34 tỉnh, thành phố, chương trình ghi nhận tổng số 232.460 người tham dự trực tiếp, với nhiều địa phương huy động lực lượng đông đảo. Tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), các không gian trải nghiệm thu hút hàng nghìn lượt người tham gia. Điểm nhấn của chương trình là sự kết hợp giữa thể thao thành tích cao và thể thao quần chúng. Các bộ môn cầu lông, cầu mây tổ chức biểu diễn với sự tham gia của thành viên đội tuyển quốc gia và các vận động viên được giới thiệu là vừa giành huy chương vàng tại ASIAD 20.

Song hành với các hoạt động thể thao, Bệnh viện thể thao Việt Nam triển khai "Trạm sức khỏe cộng đồng" kết hợp sàng lọc, tư vấn và hướng dẫn tập luyện an toàn. Trong 2 ngày, đơn vị đã kiểm tra sức khỏe, sàng lọc hơn 2.500 lượt người, đồng thời khám và tư vấn chuyên sâu cho hơn 750 lượt người.

Đánh giá về kết quả chương trình, PGS, TS Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam cho biết: “Chương trình phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” không chỉ là sự kiện mở đầu cho các hoạt động hưởng ứng trên phạm vi cả nước, mà còn là dịp lan tỏa thông điệp về trách nhiệm của mỗi người đối với sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng. Chúng tôi mong muốn thể thao trở thành một phần tự nhiên của đời sống hằng ngày, để mọi người, ở mọi lứa tuổi và điều kiện khác nhau, đều có cơ hội vận động, rèn luyện và nâng cao chất lượng cuộc sống. Điều có ý nghĩa nhất là người dân không chỉ đến xem biểu diễn mà còn trực tiếp tham gia, trải nghiệm và tìm thấy bộ môn phù hợp với mình. Sự đồng hành của các vận động viên, huấn luyện viên, cơ quan chuyên môn, địa phương và các tổ chức xã hội đã góp phần đưa thể thao đến gần hơn với cộng đồng. Trên cơ sở kết quả đạt được, Ban tổ chức kỳ vọng, tinh thần của chương trình sẽ tiếp tục được duy trì bằng những hoạt động thiết thực, các câu lạc bộ thể thao cơ sở và những mô hình vận động thường xuyên, bền vững”.

Biểu diễn võ thuật tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Theo kết quả khảo sát nhanh tại một số khu vực trải nghiệm như: Cờ vua, pickleball, cầu lông, wushu và kéo co, có từ 85-95% người tham gia bày tỏ mong muốn tiếp tục tập luyện thường xuyên. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy, các hoạt động trải nghiệm trực tiếp có thể góp phần chuyển hóa sự quan tâm thành nhu cầu vận động lâu dài.