Hơn 23.000 tỷ đồng làm hai cầu nối TP. Hồ Chí Minh - Đồng Nai - sân bay Long Thành

Khu vực phà Cát Lái cũ

Khi hoàn thành, hai cây cầu sẽ góp phần giảm áp lực cho các trục giao thông hiện hữu giữa TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai như phà Cát Lái, Xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 51 và cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây. Đồng thời, các dự án bổ sung mạng lưới kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Trong đó, cầu Cát Lái được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), tổng mức đầu tư khoảng 14.920 tỷ đồng. Toàn tuyến dài hơn 11,6 km, trong đó cầu chính và cầu dẫn dài 3,65 km, kết nối từ nút giao Mỹ Thủy trên Vành đai 2 thuộc phường Cát Lái, TP. Hồ Chí Minh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành thuộc xã Đại Phước, Đồng Nai.

Phối cảnh Cầu Cát Lái

Cầu được thiết kế với 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, vận tốc 80 km/giờ. Đáng chú ý, tĩnh không thông thuyền cao 55 m, cho phép tàu container tải trọng lên đến 60.000 DWT lưu thông, đáp ứng yêu cầu khai thác cảng và vận tải đường thủy trên sông Đồng Nai. Dự án dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác năm 2029.

Trong khi đó, cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) có tổng mức đầu tư khoảng 8.456 tỷ đồng, cũng triển khai theo phương thức PPP. Công trình dài 3.513 m, quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp, mặt cầu rộng 37 m, vận tốc thiết kế 80 km/giờ.

Cầu Long Hưng sẽ tăng khả năng kết nối giữa khu vực phía Bắc, Đông Bắc TP. Hồ Chí Minh với Đồng Nai, chia sẻ lưu lượng cho Xa lộ Hà Nội và cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây. Công trình cũng được xác định là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới giao thông kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Việc đồng thời triển khai hai cầu vượt sông Đồng Nai được kỳ vọng tạo thêm các trục kết nối liên vùng, nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa và từng bước hình thành không gian phát triển đô thị - công nghiệp - logistics gắn với sân bay Long Thành.