Hơn 220 tỷ đồng phát triển nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2026 - 2030 tại Lâm Đồng

Lâm Đồng phê duyệt đề án Thu hút, đãi ngộ và đào tạo phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030

Theo mục tiêu đề ra, đến năm 2030, tỉnh phấn đấu thu hút 310 chỉ tiêu nhân lực y tế, trong đó, có 272 bác sĩ y khoa, 6 tiến sĩ y khoa, chuyên khoa II và 32 thạc sĩ y khoa, chuyên khoa I, bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên sâu phù hợp với nhu cầu công tác.

Tỉnh đặt mục tiêu đào tạo 310 chỉ tiêu đối với 647 công chức, viên chức gồm: 76 bác sĩ liên thông, 84 bác sĩ chuyên khoa II hoặc tương đương và 487 bác sĩ chuyên khoa I hoặc chuyên khoa sâu.

Về chính sách đãi ngộ, mỗi năm phấn đấu có ít nhất 1.622 viên chức được hưởng chính sách. Tỉnh cũng hướng đến nâng số bác sĩ lên 11 người/vạn dân vào năm 2030; dược sĩ đại học đạt 3 người/vạn dân và điều dưỡng đạt 19 người/vạn dân. Riêng tuyến y tế cơ sở, mục tiêu đến năm 2027 có ít nhất 4 - 5 bác sĩ tại mỗi trạm y tế cấp xã.

Để thực hiện các mục tiêu trên, đề án tập trung vào 3 nhóm giải pháp chính gồm: đào tạo bảo đảm đủ nguồn nhân lực; thu hút, đãi ngộ để giữ chân đội ngũ y tế; tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát và nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực.

Trong đó, tỉnh ưu tiên thu hút bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, bác sĩ thuộc các chuyên khoa khó tuyển và nhân lực làm việc tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Lâm Đồng đặt mục tiêu đến năm 2027 có ít nhất 4 - 5 bác sĩ tại mỗi trạm y tế cấp xã

Cùng với thu hút nhân lực, tỉnh chú trọng đào tạo liên tục, đào tạo sau đại học, chuyển giao kỹ thuật từ tuyến trên xuống tuyến dưới; hỗ trợ cán bộ y tế nâng cao trình độ chuyên môn, nhất là ở những lĩnh vực khó thu hút nhân lực như lao, phong, tâm thần, giải phẫu, pháp y và hồi sức cấp cứu. Việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, bảo đảm cung ứng thuốc và vật tư thiết yếu cũng được xác định là nhiệm vụ quan trọng.

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện đề án trong 5 năm là 220,627 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí dành cho chính sách thu hút hơn 115,592 tỷ đồng; đào tạo hơn 54,395 tỷ đồng và chính sách đãi ngộ 50,64 tỷ đồng. Nguồn kinh phí được bố trí từ ngân sách nhà nước, lồng ghép các chương trình, dự án và huy động các nguồn lực hợp pháp khác theo quy định.

Đề án được kỳ vọng góp phần khắc phục tình trạng thiếu hụt nhân lực, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân trên địa bàn tỉnh.