Hơn 220 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến về lĩnh vực nội vụ

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Bộ Nội vụ đã ký ban hành Quyết định số 1316/QĐ-BNV công bố Danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ; Danh mục thủ tục hành chính có đối tượng thuộc trách nhiệm quản lý của các bộ, ngành khác do bộ, ngành cung cấp dịch vụ công.

Theo đó, có 112 thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ thuộc 10 lĩnh vực sau: người có công (19 thủ tục hành chính); tổ chức phi chính phủ (26 thủ tục hành chính), công tác thanh niên (1 thủ tục hành chính), lao động, tiền lương (6 thủ tục hành chính), Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước (5 thủ tục hành chính); quản lý lao động ngoài nước (12 thủ tục hành chính); lưu trữ (3 thủ tục hành chính); an toàn, vệ sinh lao động (9 thủ tục hành chính); việc làm (24 thủ tục hành chính); phát triển kỹ năng nghề (7 thủ tục hành chính).

Giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ là một trong các dịch vụ công đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình được Bộ Nội vụ công bố.

Cùng với đó, có 71 thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ thuộc 7 lĩnh vực: người có công (35 thủ tục hành chính); tổ chức phi chính phủ (15 thủ tục hành chính); công chức-viên chức (7 thủ tục hành chính); an toàn, vệ sinh lao động (5 thủ tục hành chính); thi đua-khen thưởng (3 thủ tục hành chính); việc làm (4 thủ tục hành chính); lưu trữ (2 thủ tục hành chính).

Đồng thời, có 39 thủ tục hành chính có đối tượng thuộc trách nhiệm quản lý của các bộ, ngành khác do bộ, ngành cung cấp dịch vụ công thuộc 6 lĩnh vực: công chức-viên chức (1 thủ tục hành chính); công tác thanh niên và bình đẳng giới (1 thủ tục hành chính); người có công (6 thủ tục hành chính); việc làm (3 thủ tục hành chính); an toàn, vệ sinh lao động (2 thủ tục hành chính); bảo hiểm xã hội (26 thủ tục hành chính).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 21/10/2026, thay thế Quyết định số 672/QĐ-BNV ngày 30/6/2025 của Bộ trưởng Nội vụ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình.