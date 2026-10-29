Hơn 220 cán bộ, giáo viên được bồi dưỡng công tác thư viện
Trong 2 ngày 29 và 30/11, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lớp bồi dưỡng công tác thư viện năm học 2026 - 2027. Tham gia lớp bồi dưỡng có hơn 220 học viên là cán bộ quản lý, giáo viên kiêm nhiệm phụ trách công tác thư viện, nhân viên thư viện của các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.
Tại lớp bồi dưỡng, báo cáo viên của Sở Giáo dục và Đào tạo đã truyền đạt tới các học viên những chuyên đề gồm: cập nhật và chuẩn hoá tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông theo Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông; vai trò và tiêu chí đánh giá hoạt động thư viện trường học trong kiểm định chất lượng giáo dục trường phổ thông; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động thư viện trường học.
Cùng đó, các học viên đã trao đổi, thảo luận nhóm về nội dung các chuyên đề được bồi dưỡng, chia sẻ khó khăn, kinh nghiệm trong thực hiện công tác thư viện tại các đơn vị và thực hiện bài thu hoạch.
Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thư viện về vị trí, vai trò của thư viện trường học trong đổi mới giáo dục. Đồng thời, trang bị cho đội ngũ này những kiến thức, kỹ năng cần thiết để xây dựng và phát triển thư viện trường học đạt chuẩn; cách tổ chức các hoạt động thư viện hiệu quả và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị, số hóa nguồn tài nguyên thư viện.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/hon-220-nguoi-tham-gia-boi-duong-cong-tac-thu-vien-5107447.html