Hơn 220 cán bộ, giáo viên được bồi dưỡng công tác thư viện

Báo cáo viên trình bày nội dung chuyên đề tại lớp bồi dưỡng

Tại lớp bồi dưỡng, báo cáo viên của Sở Giáo dục và Đào tạo đã truyền đạt tới các học viên những chuyên đề gồm: cập nhật và chuẩn hoá tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông theo Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông; vai trò và tiêu chí đánh giá hoạt động thư viện trường học trong kiểm định chất lượng giáo dục trường phổ thông; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động thư viện trường học.

Các cán bộ, giáo viên tại lớp bồi dưỡng

Các học viên tham gia bồi dưỡng

Cùng đó, các học viên đã trao đổi, thảo luận nhóm về nội dung các chuyên đề được bồi dưỡng, chia sẻ khó khăn, kinh nghiệm trong thực hiện công tác thư viện tại các đơn vị và thực hiện bài thu hoạch.

Báo cáo viên hướng dẫn học viên thực hành

Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thư viện về vị trí, vai trò của thư viện trường học trong đổi mới giáo dục. Đồng thời, trang bị cho đội ngũ này những kiến thức, kỹ năng cần thiết để xây dựng và phát triển thư viện trường học đạt chuẩn; cách tổ chức các hoạt động thư viện hiệu quả và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị, số hóa nguồn tài nguyên thư viện.