Hơn 21 năm tù cho nhóm đối tượng góp tiền mua ma túy cùng sử dụng

Theo nội dung vụ án, khoảng 15h ngày 03/01, trong lúc cùng nhau đi chặt mía thuê, A B’hô rủ A Tô Tô và A Nhân mỗi người góp 50 nghìn đồng để mua ma túy sử dụng. Sáng 04/01, sau khi nhận 150 nghìn đồng tiền công ứng trước, A B’hô về nhà. Một lúc sau A Tô Tô đến nhà A B’hô chơi; A Sih cũng đến, A B’hô tiếp tục rủ A Sih góp 50 nghìn đồng để mua ma túy sử dụng và được A Sih đồng ý.

Ngay sau đó, A B’hô gọi điện liên lạc với một người (không rõ nhân thân, lai lịch) đặt mua 200 nghìn đồng ma tuý đá, rồi mượn xe mô tô đi đến điểm hẹn tại Nhà Rông thôn Măng La, xã Ngọk Bay để lấy. Sau khi mang về đến nhà, A B’hô lấy bộ dụng cụ sử dụng ma túy đã cất giấu sẵn, đổ ma túy và sử dụng trước. Sau đó A Tô Tô, A Sih, A Nhân và A Việt lần lượt sử dụng. Khoảng 14h30’ cùng ngày, khi cả nhóm đang cùng nhau sử dụng ma túy thì bị tổ công tác Công an xã Ngọk Bay tiến hành kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang và thu giữ các vật chứng liên quan.

Phiên toà xét xử các bị cáo

Kết quả giám định xác định các mẫu chất bám dính trên dụng cụ sử dụng ma túy thu giữ tại hiện trường là Methamphetamine (ma tuý đá). Kết quả xét nghiệm mẫu nước tiểu cũng xác định A B’hô, A Tô Tô, A Sih, A Nhân và A Việt đều dương tính với chất ma túy Methamphetamine.

Cáo trạng tại phiên tòa nêu rõ: A B’hô là người khởi xướng, rủ rê góp tiền, trực tiếp mua ma túy, sử dụng nhà của mình làm địa điểm và bộ dụng cụ tự chế để tổ chức cho những người khác sử dụng. A Tô Tô và A Sih đồng ý góp tiền mua ma túy, qua đó giữ vai trò đồng phạm giúp sức cho A B’hô. Đáng chú ý, trong nhóm có A Nhân, thời điểm xảy ra vụ việc mới 15 tuổi 6 tháng 22 ngày. Do đó, hành vi của các bị cáo thuộc trường hợp tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy “đối với 02 người trở lên” và “đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 18 tuổi”, quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Sau khi xem xét toàn diện tính chất, mức độ hành vi và vai trò của từng bị cáo cùng các tình tiết liên quan, HĐXX đã tuyên phạt A B’hô 7 năm 4 tháng tù, A Tô Tô 7 năm 2 tháng tù và A Sih 7 năm 2 tháng tù.

Qua vụ án trên, mỗi công dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động tránh xa ma túy và không tham gia rủ rê, lôi kéo, góp tiền mua, chuẩn bị địa điểm, dụng cụ hoặc tạo điều kiện cho người khác sử dụng trái phép chất ma túy. Đừng để sự tò mò, chủ quan hay phút thiếu suy nghĩ phải trả giá bằng những năm tháng tuổi trẻ và tương lai của chính mình.