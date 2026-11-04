Hơn 21% chất thải rắn sinh hoạt chưa được thu gom, xử lý đúng quy định

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Tấn Phú phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Kim Liễu

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, mỗi ngày thành phố phát sinh khoảng 2.677 tấn CTRSH, trong đó có khoảng 2.110 tấn được thu gom, xử lý theo quy định (đạt 78,8%); còn khoảng 567 tấn (21,2%) chưa được thu gom, xử lý đúng quy định, chủ yếu tại khu vực phía Bắc thành phố. Tỷ lệ CTRSH được thu gom, xử lý đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn tại khu vực đô thị đạt 86%, nông thôn đạt 68%.

Thời gian qua, thành phố đã ban hành nhiều quy định nhằm tạo cơ sở pháp lý cho công tác phân loại rác tại nguồn, thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH. Tuy nhiên, công tác quản lý CTRSH vẫn còn nhiều hạn chế. Đáng chú ý, hạ tầng thu gom, trung chuyển và xử lý rác giữa các khu vực chưa đồng bộ; hoạt động phân loại tại nguồn chưa được các địa phương đẩy mạnh, công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế. Việc đầu tư công nghệ tái chế, xử lý chất thải, nhất là chất thải cồng kềnh chưa đáp ứng yêu cầu.

Thông tin tại buổi làm việc, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, khu vực phía Bắc thành phố hiện còn 16 bãi rác tạm. Khu vực này chưa có hệ thống trạm trung chuyển đạt chuẩn, trong khi nhiều khu xử lý chất thải chưa thu hút được nhà đầu tư. Hạ tầng xử lý rác chưa đồng bộ đang tạo áp lực lớn đối với công tác bảo vệ môi trường.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Trần Trọng Toàn thông tin về việc triển khai các quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố. Ảnh: Kim Liễu

Qua làm việc với các địa phương, sở cũng ghi nhận tình trạng lúng túng trong bố trí điểm thu gom, xử lý rác; một số lao động tham gia thu gom chưa được đăng ký đầy đủ và trang bị bảo hộ lao động theo quy định. Bên cạnh đó, việc đấu thầu, thanh quyết toán kinh phí thu gom, vận chuyển và xử lý rác còn gặp khó khăn.

Để khắc phục những tồn tại trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo đẩy nhanh việc triển khai quy hoạch các khu xử lý chất thải, thu hút đầu tư các dự án đốt rác phát điện, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về thủ tục để các dự án sớm khởi công, đưa vào vận hành. Các phường, xã cần rà soát, bố trí địa điểm thu gom, trung chuyển rác phù hợp; bảo đảm kinh phí, trang thiết bị và duy trì hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải đúng quy định, không để phát sinh các điểm tập kết rác gây ô nhiễm môi trường… Đồng thời, đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động người dân phân loại rác tại nguồn, tái sử dụng, tái chế chất thải và phát huy vai trò giám sát việc thực hiện các quy định về quản lý CTRSH tại địa phương.

Ghi nhận các ý kiến tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Tấn Phú cho biết: Sau đợt giám sát, đoàn giám sát sẽ tổ chức cuộc họp trên cơ sở đó đánh giá toàn diện, khách quan, cùng đề ra giải pháp để tạo sự chuyển đổi tích cực trong công tác quản lý CTRSH.