Hơn 21.000 người dân tộc thiểu số tham gia Cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật

Bộ Tư pháp triển khai Kế hoạch tổ chức Ngày pháp luật Việt Nam năm 2026. Ảnh: T. OANH

Cuộc thi được Bộ Tư pháp tổ chức trên phạm vi toàn quốc từ ngày 20/8 đến hết ngày 03/10/2026. Đây là một trong các hoạt động tiêu biểu hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc hội thông qua Hiến pháp năm 1946, 81 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026.

Theo số liệu cập nhật trên Hệ thống, đến ngày 29/9/2026, Cuộc thi đã ghi nhận 2.171.167 bài dự thi.

Điểm nổi bật của Cuộc thi là sự tham gia đa dạng của người dân trên cả nước. Bên cạnh đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và người dân, Cuộc thi đã thu hút 21.005 người dân tộc thiểu số tham gia.... Đặc biệt, nhiều dân tộc thiểu số rất ít người cũng tham gia Cuộc thi như: Brâu, Rơ Măm, Ơ Đu, Si La, Pu Péo, Cờ Lao, Pà Thẻn, Lô Lô, Mảng, Cống, La Hủ, Bố Y...

Bên cạnh đó, Cuộc thi còn có sự hưởng ứng của 1.555 người khuyết tật, 1.065 người cao tuổi và 12.352 người tham gia tái hòa nhập cộng đồng. Những con số này cho thấy, Cuộc thi đã tiếp cận ngày càng rộng hơn, thu hút sự hưởng ứng của nhiều nhóm dân cư trên cả nước.

Ảnh: Trích xuất từ hệ thống Cuộc thi

Sức lan tỏa của Cuộc thi còn được thể hiện rõ qua sự hưởng ứng tích cực của các địa phương. Tính đến ngày 29/9/2026, nhiều địa phương có số lượng bài dự thi cao như: TP. Hồ Chí Minh có 290.226 bài dự thi, tiếp đó là TP. Hà Nội 169.805 bài, Quảng Ngãi 126.355 bài, TP. Bắc Ninh 116.916 bài, Ninh Bình 64.132 bài, TP. Đồng Nai 60.613 bài, TP. Đà Nẵng 59.822 bài, TP. Hải Phòng 55.191 bài, Lai Châu 51.366 bài và An Giang 50.832 bài…

Tại các Bộ, ngành, Cuộc thi cũng nhận được sự hưởng ứng tích cực, trong đó, Bộ Công an có 150.527 bài dự thi, Bộ Quốc phòng 61.567 bài, Bộ Giáo dục và Đào tạo 52.322 bài, Bộ Y tế 17.393 bài, Bộ Tài chính 8.424 bài và Bộ Tư pháp 3.671 bài. Nhiều cơ quan, đơn vị đã chủ động triển khai, truyền thông, vận động cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động tham gia. Sự vào cuộc đồng bộ của các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị đã góp phần tạo nên quy mô tham gia lớn, đưa Cuộc thi đến gần hơn với đông đảo cán bộ, người lao động và các tầng lớp nhân dân.

Theo Bộ Tư pháp, việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến trên Cổng Pháp luật quốc gia tạo điều kiện để người dân chủ động tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật thông qua máy tính, điện thoại và các thiết bị có kết nối internet, không bị giới hạn bởi không gian và địa lý. Hình thức tương tác trực tuyến cũng giúp việc tiếp cận kiến thức pháp luật trở nên thuận tiện, sinh động và phù hợp hơn với môi trường số.

Với quy mô tham gia lớn, thành phần người dự thi đa dạng và sự hưởng ứng từ nhiều địa phương, bộ, ngành, Cuộc thi đã góp phần đổi mới phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với người dân, đồng thời phát huy vai trò của Cổng Pháp luật quốc gia như một nền tảng số phục vụ tiếp cận pháp luật.

Nội dung thi tập trung vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 203/2025/QH15 ngày 16/6/2025 của Quốc hội); các văn bản pháp luật mới ban hành, thông qua, có hiệu lực trong năm 2025, 2026 liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân: Pháp luật về hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, trợ giúp pháp lý, tiếp cận thông tin và các lĩnh vực khác có liên quan; chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số quốc gia; định danh và xác thực điện tử; dịch vụ công trực tuyến; tiếp cận pháp luật trên môi trường số; khai thác, sử dụng Cổng Pháp luật quốc gia và các nền tảng số phục vụ người dân, doanh nghiệp; bảo đảm an toàn thông tin mạng…