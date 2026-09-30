Hơn 202.000 tấn hồ tiêu được xuất khẩu trong 9 tháng đầu năm

Xuất khẩu hồ tiêu tăng mạnh về lượng trong 9 tháng đầu năm 2026, đạt 202.414 tấn. (Ảnh minh họa)

Theo số liệu của Cục Hải quan, tính từ đầu năm đến ngày 15/9/2026, Việt Nam xuất khẩu 202.414 tấn hồ tiêu, trị giá 1,32 tỷ USD, tăng lần lượt 15,2% về lượng và 10,3% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Giá xuất khẩu bình quân đạt 6.503 USD/tấn, giảm 4,2%.

Riêng nửa đầu tháng 9/2026, theo Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), xuất khẩu hồ tiêu đạt 10.915 tấn, kim ngạch 70 triệu USD.

Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của hồ tiêu Việt Nam. Lũy kế đến ngày 15/9, thị trường này nhập khẩu 47.254 tấn, chiếm 23,5% tổng lượng xuất khẩu. Trung Quốc đứng thứ hai với 22.620 tấn, tiếp đến là UAE với 13.486 tấn.

Ở chiều ngược lại, nửa đầu tháng 9, Việt Nam nhập khẩu 959 tấn hồ tiêu, kim ngạch 5,3 triệu USD. Lũy kế đến ngày 15/9, lượng hồ tiêu nhập khẩu đạt 47.961 tấn, tăng khoảng 35% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong nước, dù lượng xuất khẩu tăng và sản lượng hồ tiêu nội địa tiếp tục thu hẹp, giá vẫn chưa tăng như kỳ vọng. Theo thông tin từ VPSA, nguồn cung nguyên liệu được bổ sung qua nhập khẩu cùng những bất ổn trên thị trường do xung đột tại Trung Đông và chính sách thuế quan của Mỹ là những yếu tố tác động đến giá.

Tính đến ngày 29/9, giá hồ tiêu tại các vùng sản xuất trọng điểm dao động 136.000-140.000 đồng/kg, tăng 1.000-3.000 đồng/kg so với cuối tháng 8 nhưng vẫn thấp hơn 10.000-12.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm ngoái.

VPSA dự báo sản lượng hồ tiêu toàn cầu năm 2026 tiếp tục thấp hơn dự báo đầu năm do sản lượng tại Việt Nam, Indonesia và Ấn Độ giảm bởi thời tiết bất lợi và năng suất suy giảm. Trong khi đó, nhu cầu tại Mỹ và Trung Quốc được đánh giá đang phục hồi.

Theo VPSA, tồn kho hồ tiêu toàn cầu chuyển từ năm 2025 sang năm 2026 được dự báo chỉ còn khoảng 170.000 tấn, trong đó Việt Nam còn gần 60.000 tấn. Tuy nhiên, ngành hồ tiêu vẫn đối mặt với sức ép từ chính sách thuế quan, chi phí logistics và các tiêu chuẩn kỹ thuật ngày càng nghiêm ngặt.

VPSA và Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng việc xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, chuẩn hóa mã số vùng trồng, phát triển cơ sở dữ liệu ngành hàng và xây dựng chuỗi cung ứng minh bạch là những yêu cầu quan trọng để duy trì sức cạnh tranh của hồ tiêu Việt Nam.