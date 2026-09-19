Hơn 200 vận động viên xã Dân Hòa tranh tài tại Giải chạy Báo Hànộimới - Vì hòa bình

Giải chạy là hoạt động thể thao thiết thực hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), đồng thời hưởng ứng phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Lãnh đạo xã Dân Hòa trao cờ lưu niệm tới các đơn vị tham gia. Ảnh: XDH.

Năm nay, giải thu hút hơn 200 vận động viên đến từ các đơn vị, trường học và các thôn trên địa bàn. Trong đó có giáo viên, học sinh Trường THPT Nguyễn Du, 2 trường THCS, 2 trường tiểu học, giáo viên các trường mầm non và vận động viên đến từ khu dân cư.

Các vận động viên tranh tài ở nhiều nội dung, với cự ly được phân chia phù hợp từng nhóm đối tượng. Nữ trẻ, nam trẻ thi đấu cự ly 800m; nữ THPT và khối nữ mầm non thi đấu 800m; nam THPT thi đấu 1.500m; nữ chính thi đấu 1.500m và nam chính thi đấu 3.000m.

Các vận động viên nam thi đấu tại giải. Ảnh: XDH.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND xã Dân Hòa Hoàng Thị Kim Thanh nhấn mạnh, Giải chạy Báo Hànộimới - Vì hòa bình, không chỉ tạo sân chơi thể thao lành mạnh mà còn là dịp để các vận động viên giao lưu, học hỏi, tăng cường đoàn kết. Mỗi bước chạy góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe, nghị lực, tình yêu Hà Nội và thông điệp về hòa bình.

Qua giải đấu, phong trào rèn luyện thể dục, thể thao trong các tầng lớp nhân dân tiếp tục được khơi dậy, góp phần hình thành lối sống lành mạnh, nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng cộng đồng khỏe mạnh.

Vận động viên nữ tham gia giải. Ảnh: XDH.

Ngay sau lễ khai mạc, các nội dung thi đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn. Trên đường chạy, các vận động viên thi đấu với tinh thần quyết tâm, trung thực, đoàn kết; bên ngoài đường chạy, đông đảo khán giả cổ vũ nhiệt tình, tạo nên không khí hào hứng của một ngày hội thể thao ở cơ sở.

Ban Tổ chức cũng đã tìm ra các vận động viên xuất sắc, trao giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích ở từng nội dung. Những vận động viên tiêu biểu này sẽ được lựa chọn vào lực lượng nòng cốt của xã Dân Hòa tham gia vòng chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình cấp thành phố.

Giải chạy thu hút hơn 200 vận động viên đến từ các cơ quan, đơn vị, trường học và khu dân cư trên địa bàn xã Dân Hoà tham gia. Ảnh: XDH.

Không chỉ dừng lại ở một cuộc tranh tài thể thao, Giải chạy Báo Hànộimới - Vì hòa bình mở rộng tại Dân Hòa trở thành dịp để cán bộ, giáo viên, học sinh, lực lượng vũ trang và nhân dân cùng gặp gỡ, giao lưu, lan tỏa tinh thần rèn luyện thân thể. Qua đó, phong trào thể dục, thể thao quần chúng tiếp tục được duy trì, góp phần xây dựng Dân Hòa ngày càng văn minh, năng động và khỏe mạnh.