Hơn 200 vận động viên tranh tài tại giải thể thao xã Bình Minh

Giải đấu gồm hai môn bóng đá nam 7 người và pickleball. Trong đó, môn bóng đá có 10 đội đến từ các cơ quan, đơn vị, thôn, tổ dân phố; môn pickleball thi đấu ở ba nội dung: đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ phối hợp.

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Anh Đào, Phó Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Tổ chức giải nhấn mạnh: Đây là hoạt động thiết thực nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của Lực lượng vũ trang Thủ đô, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần yêu nước; đồng thời tạo sân chơi giao lưu, rèn luyện sức khỏe, tăng cường đoàn kết trong cộng đồng.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia giải đấu. Ảnh: PV

Để giải đấu diễn ra an toàn, hiệu quả, Trưởng Ban Tổ chức đề nghị các vận động viên thi đấu với tinh thần “Đoàn kết – Trung thực – Cao thượng – Tiến bộ”, chấp hành nghiêm điều lệ; lực lượng trọng tài điều hành các trận đấu công tâm, khách quan; Ban Tổ chức bảo đảm tốt các điều kiện về chuyên môn, cơ sở vật chất, an ninh, an toàn. Đồng thời, kêu gọi nhân dân và cổ động viên cổ vũ nhiệt tình, văn minh, góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi.

Thông qua giải đấu, xã Bình Minh lan tỏa phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phát huy tinh thần đoàn kết, góp phần xây dựng đời sống văn hóa và thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển sâu rộng.