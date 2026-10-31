Hơn 200 vận động viên tranh tài giải Pickleball phường Sơn Trà mở rộng 2026

Ban tổ chức giải tri ân các đơn vị tài trợ thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: BẢO LÂM

Giải đấu quy tụ hơn 200 vận động viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận, hội - đoàn thể, lực lượng vũ trang và trường học trên địa bàn phường.

Ngoài ra, giải có sự tham gia của các đơn vị khách mời như Liên đoàn Pickleball thành phố Đà Nẵng, Tập đoàn Sun Group, các phường Hải Châu, Ngũ Hành Sơn, Hòa Cường, An Hải cùng một số đơn vị quân đội, doanh nghiệp và tổ chức liên quan.

Vận động viên ra sức thi đấu tại giải. Ảnh: BẢO LÂM

Các vận động viên tranh tài ở 6 nội dung, gồm: đôi nam lãnh đạo phường và đơn vị khách mời; đôi nam lãnh đạo phòng; đôi nam nữ lãnh đạo phòng; đôi nam tự do; đôi nữ tự do và đôi nam nữ tự do.

Các trận đấu tính điểm một set 11 điểm, vận động viên đổi sân khi một đôi đạt 6 điểm.

Kết quả vòng bảng, nếu 2 đôi vận động viên bằng điểm nhau thì xét kết quả đối đầu. Nếu 3 đôi vận động viên bằng điểm nhau thì xét kết quả các trận giữa 3 đôi vận động viên này theo thứ tự: hiệu số điểm thắng thua, tổng điểm thắng và tổng điểm thua bốc thăm. Giải sẽ bế mạc vào chiều cùng ngày.

UBND phường Sơn Trà trao giấy khen cho các huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng lần thứ X, năm 2026. Ảnh: BẢO LÂM

Bên cạnh thi đấu thể thao, Ban tổ chức trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí 35 triệu đồng.

Dịp này, UBND phường Sơn Trà biểu dương, khen thưởng 1 tập thể và 18 cá nhân của Đoàn thể thao phường có thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng lần thứ X, năm 2026.