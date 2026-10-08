Hơn 200 triệu EUR vốn vay cho 8 dự án truyền tải điện

Đầu tư các công trình truyền tải điện góp phần nâng cao năng lực cung cấp điện cho sản xuất công nghiệp và phát triển đô thị. Ảnh: EVNNPT

Ngày 8/10, EVNNPT cho biết đã có công văn gửi các ngân hàng, mời tham gia chào cạnh tranh thu xếp vốn vay cho 8 dự án truyền tải điện do Tổng công ty làm chủ đầu tư.

Các dự án được giao cho Ban Quản lý dự án Truyền tải điện, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc và Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam tổ chức quản lý, triển khai.

Tổng nhu cầu vốn vay của 8 dự án lên tới 200,9 triệu EUR, tập trung vào việc xây dựng mới, mở rộng các trạm biến áp và đường dây truyền tải điện cấp điện áp 220 kV, 500 kV.

Trong danh mục, Trạm biến áp 500 kV Long An và đường dây đấu nối có nhu cầu vay lớn nhất, khoảng 39 triệu EUR, tương đương 1.194 tỷ đồng.

Tiếp đó là dự án đường dây 220 kV Trạm biến áp 500 kV Đông Anh – Vân Trì, cần khoảng 35,3 triệu EUR, tương đương 1.084 tỷ đồng; Trạm biến áp 220 kV Bến Cát 2 và các đường dây đấu nối, khoảng 31,6 triệu EUR, tương đương 967 tỷ đồng.

Dự án đường dây 220 kV Bắc Ninh 500 kV – Bắc Ninh 4 có nhu cầu vay khoảng 29,5 triệu EUR; Trạm biến áp 220 kV Thanh Hà và đường dây đấu nối cần khoảng 20,1 triệu EUR.

Ba dự án còn lại gồm Trạm biến áp 220 kV Tân Việt và đường dây Tân Việt – rẽ Gia Lộc – Phố Nối, nhu cầu vay 18,6 triệu EUR; Trạm biến áp 220 kV Lý Nhân và đường dây đấu nối, 13,5 triệu EUR; Trạm biến áp 220 kV Ứng Hòa và đường dây đấu nối, 13,3 triệu EUR.

Theo EVNNPT, các công trình có vai trò tăng cường năng lực truyền tải điện tại Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh.

Đáng chú ý, các dự án tại Hà Nội, Bắc Ninh và Hải Phòng hướng tới đáp ứng nhu cầu phụ tải phục vụ phát triển công nghiệp, đô thị. Trong khi đó, các công trình tại Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh góp phần nâng cao năng lực cung cấp điện cho những khu vực có nhu cầu sử dụng điện lớn.

Khi hoàn thành, các dự án dự kiến tăng khả năng liên kết lưới điện, giảm tải cho những trạm biến áp và đường dây hiện hữu, nâng cao độ tin cậy, an toàn vận hành hệ thống điện và giảm tổn thất điện năng.

Trong bối cảnh nhu cầu điện phục vụ sản xuất, kinh doanh tiếp tục gia tăng, việc đầu tư đồng bộ hệ thống truyền tải có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng đáp ứng phụ tải của các khu công nghiệp và trung tâm sản xuất.

Không chỉ bổ sung năng lực truyền tải, các dự án còn góp phần tạo điều kiện cho việc khai thác hiệu quả nguồn điện và nâng cao tính ổn định của hệ thống.

Việc mời ngân hàng tham gia chào cạnh tranh thu xếp vốn là bước triển khai nhằm huy động nguồn lực tài chính cho đầu tư lưới điện. Đây chưa phải thông tin xác nhận các khoản vay đã được ký kết hoặc giải ngân.

EVNNPT kỳ vọng sự tham gia của các ngân hàng sẽ tạo điều kiện triển khai các công trình theo kế hoạch, đáp ứng yêu cầu phát triển hệ thống điện trong thời gian tới.