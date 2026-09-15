Hơn 200 triệu đồng tặng quà Trung thu cho học sinh xã Hồng Thái

Các em học sinh nhận quà tại chương trình.

Tại chương trình, Công ty cổ phần Sữa Quốc tế LOF, Công ty cổ phần Du lịch PEAR FOREST và nhãn hiệu sữa KUN đã trao 11 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng; tặng chăn ấm, cặp sách, sữa và nhiều phần quà khác cho học sinh nhà trường. Tổng trị giá các phần quà hơn 200 triệu đồng.

Các đồng chí đại biểu trao học bổng cho các em học sinh tại chương trình.

Chương trình là hoạt động thiết thực nhằm chia sẻ, động viên các em học sinh có hoàn cảnh còn khó khăn, giúp các em đón Tết Trung thu vui tươi, đầm ấm; đồng thời tiếp thêm động lực để các em nỗ lực học tập, rèn luyện và vươn lên trong cuộc sống.