Hơn 200 tình nguyện viên phục vụ IOAA 2026 tại Hà Nội

Sinh viên Đại học Phenikaa tham gia tập huấn phục vụ IOAA 2026. Ảnh: Ngọc Tú

Từ ngày 25-9 đến 5-10, Hà Nội đăng cai kỳ thi Olympic thiên văn và vật lý thiên văn quốc tế (IOAA) 2026 với 67 đội, gần 500 thành viên đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là lần đầu Việt Nam tổ chức kỳ thi, đồng thời là một trong những kỳ IOAA có quy mô lớn.

Để phục vụ các đoàn quốc tế, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã điều động 70 giáo viên tiếng Anh làm đầu mối hỗ trợ trực tiếp từng đoàn. Cùng với đó là 140 sinh viên tình nguyện của Đại học Phenikaa, được phân công theo các ca trực, hỗ trợ công tác tiếp đón, lưu trú, lễ tân và các hoạt động tham quan của các đoàn quốc tế trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi tại Hà Nội.

Lực lượng tình nguyện viên và giáo viên đã được tập huấn từ ngày 12-9, chuẩn bị các kỹ năng cần thiết để hỗ trợ các đoàn trong suốt thời gian tham dự kỳ thi.

Bên cạnh công tác đón tiếp, khâu kỹ thuật phục vụ kỳ thi cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhằm đảm bảo tối đa tính chính xác và bảo mật cho công tác khảo thí, Đại học Phenikaa đã tăng cường 22 kỹ thuật viên chuyên trách tại phòng họp IBM để phụ trách các nhiệm vụ in ấn và văn phòng phẩm.

Hôm nay, 24-9 công tác ôn tập, bồi dưỡng của của đội tuyển Việt Nam cũng được hoàn tất. Đội tuyển đã trải qua chương trình bồi dưỡng toàn diện, tập trung vào kiến thức thiên văn học và vật lý thiên văn, kỹ năng thực hành, quan sát và xử lý các dạng bài của kỳ thi.

Olympic thiên văn và vật lý thiên văn quốc tế năm nay có nhiều nội dung thi cũng như hoạt động dành cho thí sinh, trưởng đoàn, giáo viên, các đoàn quốc tế. Công tác hậu cần, kỹ thuật và nhân sự phục vụ IOAA 2026 của thành phố Hà Nội được triển khai đồng thời và toàn diện, chu đáo, hướng tới bảo đảm kỳ thi diễn ra đúng yêu cầu quốc tế.