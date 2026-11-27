Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế - Hà Nội 2026 với chủ đề “Bừng vị năm châu - Chung nhịp toàn cầu” diễn ra từ ngày 27 đến 29/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), quy tụ hơn 200 đơn vị, thương hiệu ẩm thực, dự kiến thu hút khoảng 150.000 lượt người dân và du khách.

Lễ hội do Trung tâm Triển lãm Việt Nam tổ chức dưới sự chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội và Sở VHTT&DL Hà Nội, hướng tới tạo không gian giao lưu, trải nghiệm văn hóa ẩm thực đa quốc gia, kết hợp biểu diễn nghệ thuật, âm nhạc và các hoạt động kết nối văn hóa quốc tế.

Theo ông Nguyễn Trần Quang - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Hà Nội, lễ hội không đơn thuần là hoạt động giới thiệu, thưởng thức món ăn mà còn là không gian giao lưu văn hóa, quảng bá hình ảnh Thủ đô, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch Hà Nội.

Qua sự kiện, thành phố kỳ vọng kết nối tinh hoa ẩm thực Việt Nam với các nền ẩm thực đặc sắc trên thế giới, từng bước xây dựng thương hiệu lễ hội có bản sắc riêng.

Chef Don David thực hiện nghi lễ thắp đuốc tại sự kiện khai mạc sáng 27/11. Ảnh: Bộ VHTT&DL

Lễ hội được tổ chức tại khu vực sân Nam, Trung tâm Triển lãm Việt Nam, trên diện tích hơn 43.000 m², với năm phân khu chủ đề, tạo hành trình khám phá văn hóa ẩm thực của nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong đó, không gian ẩm thực thế giới giới thiệu các phương thức chế biến, nguyên liệu, gia vị và phong cách thưởng thức đặc trưng của nhiều nền văn hóa. Du khách có thể trải nghiệm nghệ thuật BBQ, các món nướng, quay, hun khói cùng những kỹ thuật chế biến truyền thống và hiện đại đến từ nhiều châu lục.

Không gian ẩm thực Hà Nội và Việt Nam giới thiệu những món ăn tiêu biểu gắn với bản sắc văn hóa, đời sống người dân Thủ đô như phở, bún chả, chả cá, bánh cuốn, cốm làng Vòng và cà phê trứng. Bên cạnh thưởng thức, công chúng có cơ hội quan sát nghệ nhân, đầu bếp chế biến món ăn, tìm hiểu câu chuyện văn hóa, lịch sử và giá trị của các món ăn truyền thống.

Đáng chú ý, lễ hội còn tổ chức Giải vô địch BBQ quốc tế với sự tham gia của các đầu bếp chuyên nghiệp đến từ nhiều quốc gia. Hoạt động này tạo cơ hội trình diễn kỹ thuật chế biến, trao đổi kinh nghiệm và kết nối cộng đồng đầu bếp quốc tế. Các chương trình trình diễn nấu ăn, giao lưu với chuyên gia ẩm thực cũng diễn ra xuyên suốt sự kiện.

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế - Hà Nội 2026 dự kiến quy tụ hơn 200 đơn vị, thương hiệu ẩm thực, dự kiến thu hút khoảng 150.000 lượt người dân và du khách. Ảnh: BTC

Bên cạnh hoạt động ẩm thực, lễ hội có chương trình đại nhạc hội quốc tế với sự tham gia của nghệ sĩ, DJ, kết hợp âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng sân khấu hiện đại. Không gian văn hóa năm châu cũng giới thiệu nghệ thuật biểu diễn, phong tục, tập quán và đời sống văn hóa của các quốc gia, góp phần tăng cường giao lưu, hiểu biết giữa các nền văn hóa.

Trong bối cảnh Hà Nội đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng Thành phố sáng tạo và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế - Hà Nội 2026 được kỳ vọng góp phần khai thác giá trị văn hóa, ẩm thực gắn với sáng tạo và quảng bá điểm đến.

Thông qua việc kết hợp ẩm thực, nghệ thuật biểu diễn và trải nghiệm văn hóa, sự kiện hướng tới tạo thêm sản phẩm du lịch hấp dẫn, mở rộng cơ hội kết nối giữa nghệ nhân, đầu bếp, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế, đồng thời quảng bá hình ảnh Hà Nội giàu truyền thống văn hiến, năng động, sáng tạo và hội nhập.