Hơn 200 thương hiệu góp mặt tại lễ hội ẩm thực quốc tế ở Hà Nội

Khởi động lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế Hà Nội 2026. Ảnh: LOAN NGUYỄN

Phát biểu tại chương trình khởi động lễ hội vào ngày 6-11, tại Hà Nội, ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Hà Nội, cho biết, ẩm thực giữ vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa Thủ đô và có nhiều tiềm năng đóng góp cho phát triển du lịch. Hà Nội xác định đây là một lĩnh vực công nghiệp văn hóa, đồng thời là sản phẩm du lịch đặc trưng cần tập trung phát triển. Thành phố kỳ vọng Firebeat 2026 từng bước trở thành thương hiệu lễ hội quốc tế thường niên, kết nối ẩm thực với điện ảnh, sáng tạo và âm nhạc, góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội.

Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Hà Nội Nguyễn Trần Quang phát biểu tại sự kiện. Ảnh: LOAN NGUYỄN

Theo ban tổ chức, lễ hội gồm hoạt động chính là Giải vô địch BBQ quốc tế; Lễ hội Ẩm thực thế giới; Đại nhạc hội quốc tế và Không gian Văn hóa năm châu. Tâm điểm là khu ẩm thực quốc tế với năm phân khu, giới thiệu phong cách chế biến và hương vị đặc trưng của nhiều quốc gia.

Khu lửa toàn cầu tập trung vào các kỹ thuật nướng, quay và hun khói. Khu Đại tiệc đầu bếp quy tụ gần 30 đầu bếp quốc tế thuộc Hiệp hội BBQ Thế giới (WBQA), cùng đầu bếp, nghệ nhân Việt Nam, giới thiệu các phong cách ẩm thực Texas, Brazil, Argentina và Nam Phi...

Các đại biểu bấm nút khởi động lễ hội. Ảnh: LOAN NGUYỄN

Ẩm thực châu Á có các món yakitori Nhật Bản, BBQ Hàn Quốc, bò xiên mala Tứ Xuyên, gà tandoori Ấn Độ và đặc sản Tây Bắc Việt Nam. Riêng khu Vị Hà Nội giới thiệu những món ăn quen thuộc của Thủ đô như phở, bún chả, chả cá, bánh cuốn, cốm làng Vòng và cà phê trứng. Du khách có thể theo dõi nghệ nhân chế biến và tìm hiểu câu chuyện về các món ăn, nghề ẩm thực truyền thống.

Tại lễ hội, thực khách được tận mắt xem nghệ nhân nướng chả, tráng bánh, pha cà phê và nghe câu chuyện giữ nghề. Ảnh: LOAN NGUYỄN

Tại lễ hội, hình ảnh 5 cửa ô Hà Nội sẽ được tái hiện công phu. Toa tàu mang tên Đồng Xuân được đưa đến không gian sự kiện, bố trí trên đường ray dài 80m để phục vụ du khách thưởng thức ẩm thực và đồ uống. Du khách còn có thể trải nghiệm dùng bữa trên không trong hai giờ, ngắm toàn cảnh khu vực Đông Anh từ trên cao.

Các hoạt động khác gồm biểu diễn ca múa nhạc, giao lưu tạp kỹ, trải nghiệm khinh khí cầu và lớp học nấu ăn. Lễ hội đặt mục tiêu đón khoảng 150.000 lượt khách trong ba ngày.