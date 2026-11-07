Hơn 200 thiếu nhi tham gia Liên hoan tuyên truyền măng non năm 2026

Phần thi thuyết trình bằng tranh vẽ.

Sáng 7/11, tại xã An Biên, Hội đồng Đội tỉnh An Giang tổ chức liên hoan với sự tham gia của hơn 200 em thiếu nhi đến từ các xã An Biên, Đông Thái và Tây Yên. Các đội trải qua 3 phần thi: giới thiệu, thuyết trình và tiểu phẩm tuyên truyền.

Nội dung thuyết trình, tiểu phẩm tập trung phản ánh thực trạng, nguyên nhân tai nạn đuối nước ở trẻ em; hướng dẫn kỹ năng phòng tránh, nguyên tắc an toàn khi vui chơi tại sông, hồ, ao, kênh, rạch; cách xử lý tình huống khi phát hiện người bị đuối nước và tìm kiếm sự hỗ trợ từ người lớn, lực lượng chức năng. Các đội cũng đề cập vai trò của gia đình, nhà trường và xã hội trong bảo vệ trẻ em.

Thông qua liên hoan, Ban Tổ chức tạo điều kiện để thiếu nhi rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ, đồng thời trở thành những tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa kiến thức phòng, chống đuối nước, tai nạn và xâm hại trẻ em đến gia đình, nhà trường và cộng đồng.

Phần thi giới thiệu tại Liên hoan.