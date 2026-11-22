Các tay đua nhí tranh tài tại Giải Đua xe thăng bằng lứa tuổi nhi đồng thành phố Đồng Nai. Ảnh: Huy Anh

Không chỉ là sự kiện trong chuỗi hoạt động Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố, giải đua còn là sân chơi bổ ích, lành mạnh cho các em nhi đồng trong và ngoài thành phố; qua đó mong muốn khuyến khích các bé vận động và rèn luyện thể chất ngay từ nhỏ, tạo tiền đề cho một nền tảng sức khỏe và lối sống tích cực sau này.

Các tay đua nhí so kè trên đường đua. Ảnh: Huy Anh

Giải đua xe thăng bằng lứa tuổi nhi đồng thành phố Đồng Nai 2026 thu hút sự tham gia tranh tài của 222 tay đua nhí đến từ các đơn vị trong và ngoài thành phố. Các tay đua nhí tranh tài ở 10 nội dung theo các nhóm tuổi: nhóm 2024, nhóm 2023 small, nhóm 2023 big, nhóm 2022 small, nhóm 2022 big, nhóm 2021 small, nhóm 2021 big và nhóm open.

Các tay đua nhí băng về đích. Ảnh: Huy Anh

Giải kết thúc sau 1 ngày tranh tài, Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba và giấy chứng nhận cho các tay đua nhí đạt thứ hạng cao ở những nội dung thi đấu của giải.

Ban tổ chức trao giải cho các tay đua nhí đạt thành tích cao. Ảnh: BTC