Hơn 200 nữ sinh viên tranh tài tại Giải bóng đá nữ sinh viên Hà Nội năm 2026

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Xuân Tài phát biểu khai mạc giải. Ảnh: Đình Bảo

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Xuân Tài nhấn mạnh, giải đấu được tổ chức thường niên nhằm khuyến khích sinh viên rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe, đồng thời tạo cơ hội giao lưu, gắn kết giữa các cơ sở giáo dục. Đặc biệt, đây là sân chơi dành riêng cho nữ sinh viên, giúp các bạn tự tin theo đuổi đam mê, thể hiện tài năng, bản lĩnh và tinh thần đồng đội.

Theo ông Phạm Xuân Tài, tuổi sinh viên là quãng thời gian tươi đẹp, giàu ước mơ, nhiệt huyết và những trải nghiệm đáng nhớ. Vì vậy, các trận đấu không chỉ là dịp tranh tài mà còn là cơ hội để mỗi vận động viên thử sức, vượt qua giới hạn bản thân, sẻ chia cùng đồng đội và kết nối với bạn bè từ các trường. Thành tích rất đáng quý, song tinh thần thi đấu hết mình, sự tôn trọng lẫn nhau và những kỷ niệm đẹp cũng là giá trị quan trọng mà giải đấu hướng tới.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết, thời gian qua, phong trào thể thao sinh viên Thủ đô ngày càng phát triển với sự xuất hiện của nhiều câu lạc bộ và giải đấu ở các cấp. Việc giải năm nay thu hút hơn 200 vận động viên tiêu biểu tham gia tiếp tục cho thấy sức lan tỏa của phong trào thể dục thể thao, cũng như niềm đam mê và sự năng động của nữ sinh viên Hà Nội.

Ban Tổ chức mong muốn các đội bóng thi đấu trung thực, đoàn kết, tôn trọng đối thủ, lan tỏa tinh thần thể thao tích cực. Giải đấu đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào “Sinh viên 5 tốt”, hướng tới xây dựng thế hệ sinh viên phát triển toàn diện về đạo đức, học tập, thể lực, tinh thần tình nguyện và năng lực hội nhập.

Thông qua sân chơi này, Ban Tổ chức kỳ vọng ngày càng có nhiều nữ sinh viên tham gia tập luyện, thi đấu thể thao, qua đó xây dựng lối sống năng động, lành mạnh, góp phần phát triển phong trào thể thao học đường trên địa bàn Thủ đô.

Một số hình ảnh tại Giải bóng đá nữ sinh viên Hà Nội năm 2026:

Toàn cảnh lễ khai mạc giải. Ảnh: Đình Bảo

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Xuân Tài tặng cờ lưu niệm cho các đội tham dự giải. Ảnh: Đình Bảo

Đại diện vận động viên thể hiện quyết tâm. Ảnh: Đình Bảo

Ngay sau lễ khai mạc, các trận tranh tài diễn ra sôi nổi. Ảnh: Đình Bảo