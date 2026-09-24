Hơn 200 nhà nông ở Đồng Tháp được hỗ trợ canh tác lúa phát thải thấp

Ngày 24/9, tại Đồng Tháp, BASF Starting Ventures, PVCFC và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh và chính quyền địa phương công bố dự án hợp tác hỗ trợ hơn 200 hộ nông dân quy mô nhỏ thuộc 4 hợp tác xã tại xã Trường Xuân và Phong Mỹ.

Chương trình tập huấn diễn ra sôi nổi, cung cấp cho bà con nông dân các kiến thức thực tiễn, giúp họ thích ứng với canh tác lúa phát thải thấp.

Theo đó, năm 2026, chương trình tổ chức 4 buổi đào tạo và trình diễn thực địa, cung cấp kiến thức và công cụ giúp nông dân áp dụng các phương pháp canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây cũng là một phần trong hướng tiếp cận của BASF Starting Ventures nhằm đưa các giải pháp canh tác bền vững đến trực tiếp với nông hộ thông qua hợp tác với doanh nghiệp và cơ quan quản lý tại địa phương.

Chương trình không chỉ tập trung vào tập huấn kỹ thuật, còn hỗ trợ thiết bị phục vụ sản xuất. Bốn hợp tác xã sẽ được cung cấp máy cuốn rơm và thiết bị quản lý nước tưới ướt - khô xen kẽ (AWD). Máy cuốn rơm giúp thu gom, tái sử dụng rơm sau thu hoạch thay cho đốt bỏ, trong khi công nghệ AWD giúp tiết kiệm nước tưới mà không ảnh hưởng tới năng suất, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và góp phần giảm phát thải.

Các hợp tác xã thụ hưởng gồm HTX Nông nghiệp Trường Thành, HTX Trường Phát tại xã Trường Xuân; HTX Dịch vụ Nông nghiệp số 2 Gáo Giồng và HTX Dịch vụ Nông nghiệp Thuận Tiến tại xã Phong Mỹ.

Các đơn vị tham gia dự án trao tặng tượng trưng thiết bị quản lý nước tưới ướt-khô xen kẽ (AWD) cho đại diện các hợp tác xã địa phương

Theo ông Erick Contreras, Tổng Giám đốc BASF Việt Nam, thông qua việc hỗ trợ nông dân sử dụng hiệu quả hơn tài nguyên thiên nhiên, hạn chế đốt rơm rạ và tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, dự án hướng tới tạo tác động tích cực đối với cộng đồng và môi trường. BASF đồng thời đặt mục tiêu cùng các đối tác tăng cường mạng lưới hợp tác trên toàn chuỗi giá trị nông nghiệp, đặc biệt tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Vai trò của BASF Starting Ventures trong chương trình còn được thể hiện ở việc kết hợp hỗ trợ phương tiện sản xuất với chuyển giao kiến thức thực tiễn. Theo BASF, các nội dung hướng dẫn tập trung vào canh tác phát thải thấp, quản lý nước hiệu quả, tận dụng phụ phẩm từ rơm và củng cố liên kết chuỗi giá trị, qua đó hỗ trợ sản xuất lúa gạo theo hướng bền vững hơn.

Hoạt động này được triển khai trong bối cảnh sản xuất lúa tại Đồng Tháp đang phải đáp ứng đồng thời yêu cầu giảm chi phí, nâng cao chất lượng và thích ứng với các tiêu chuẩn ngày càng cao về kỹ thuật, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, giảm phát thải và xử lý rơm rạ sau thu hoạch.

Theo đó, Đồng bằng sông Cửu Long hiện chiếm hơn 50% sản lượng gạo và 95% lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam. Chương trình hỗ trợ nông hộ tại Đồng Tháp vì vậy được đặt trong định hướng rộng hơn về thúc đẩy sử dụng hiệu quả tài nguyên và phát triển mô hình sản xuất lúa phát thải thấp tại vùng sản xuất lúa trọng điểm của cả nước.