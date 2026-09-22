Hơn 200 người tham gia Phiên giao dịch việc làm tại Lai Vung

Quang cảnh phiên giao dịch việc làm.

Tại đây, đại diện 7 công ty, doanh nghiệp trực tiếp thông tin đến người lao động và học sinh về nhu cầu tuyển dụng, vị trí việc làm, điều kiện tuyển dụng, mức thu nhập và các chế độ, chính sách dành cho người lao động.

Bên cạnh hoạt động kết nối tuyển dụng, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Tháp còn tư vấn, cung cấp thông tin về thị trường lao động ngoài nước, điều kiện và chính sách khi tham gia Chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại một số thị trường như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Na Uy, Nga...