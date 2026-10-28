Hơn 200 người tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện

Ngày 28-10, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các phường: Cam Ranh, Cam Linh, Ba Ngòi tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện với chủ đề “Một giọt máu, triệu tấm lòng” năm 2026.

Các tình nguyện viên tham gia hiến máu tại ngày hội.

Chương trình thu hút hơn 200 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, đoàn viên, hội viên các tổ chức đoàn thể, tổ dân phố và Nhân dân của 3 địa phương, cùng người lao động Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh. Qua đó, Ban tổ chức thu về 218 đơn vị máu, vượt 18 đơn vị so chỉ tiêu tỉnh giao.

Thời gian tới, các địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia hiến máu, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu năm 2026.