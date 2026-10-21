Hơn 200 người háo hức chuẩn bị chinh phục đỉnh Fansipan lần thứ 13

Háo hức trước hành trình chinh phục “nóc nhà Đông Dương”

Khi ngày khởi hành đến gần, hành trình chinh phục Fansipan lần thứ 13 của Minh Trí Thành đang thu hút sự mong chờ của hơn 200 khách hàng dự kiến tham gia.

Một đôi giày leo núi phù hợp, chiếc ba lô gọn nhẹ, những buổi chạy bộ hay tập luyện sức bền... đó là những điều người tham gia cần chuẩn bị trước khi bước vào hành trình chinh phục Fansipan. Tuy nhiên, bên cạnh hành trang về thể lực, sự chuẩn bị không kém phần quan trọng chính là tâm lý tốt để đối diện với những khó khăn có thể xuất hiện trên đường đi.

Với nhiều người, Fansipan là một điểm đến đáng mơ ước. Nhưng quyết định chinh phục ngọn núi cao 3.143m bằng chính đôi chân mình lại là một câu chuyện khác. Đó không chỉ là sự hào hứng trước một chuyến đi, mà còn là những nỗi lo: Liệu bản thân có đủ sức bền? Có thể vượt qua những con dốc dài, thời tiết lạnh và cảm giác mệt mỏi? Điều gì sẽ giúp mình tiếp tục bước đi khi muốn dừng lại? Chính những câu hỏi ấy khiến hành trình chinh phục Fansipan mang ý nghĩa vượt ra ngoài một chuyến trải nghiệm.

Mỗi khách hàng đến với chương trình có thể mang theo một mục tiêu riêng. Người muốn thử thách sức bền, người mong vượt qua nỗi sợ, người tìm kiếm cơ hội nhìn lại bản thân sau những bộn bề cuộc sống. Điểm chung là họ đã dám lựa chọn bước ra khỏi những điều quen thuộc để đối diện với một thử thách mới.

Hành trình chinh phục Fansipan xuyên đêm không chỉ thử thách sức bền mà còn đòi hỏi bản lĩnh, lòng dũng cảm và ý chí kiên trì của mỗi người.

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của hơn 200 người

Đưa hàng trăm người cùng tham gia một hành trình leo núi là bài toán không đơn giản, đặc biệt khi địa hình Hoàng Liên Sơn có nhiều đoạn dốc, đường rừng và điều kiện thời tiết thay đổi. Bên cạnh sự chuẩn bị cá nhân của khách hàng, các phương án tổ chức, hậu cần, bố trí nhân sự hỗ trợ, hướng dẫn thể lực và bảo đảm an toàn là những yếu tố đặc biệt quan trọng.

Trong những lần tổ chức trước, Minh Trí Thành đã phối hợp với các đơn vị quản lý tại Vườn quốc gia Hoàng Liên để chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho đoàn leo núi. Công tác tổ chức được chú trọng từ việc bố trí ăn nghỉ đến xây dựng phương án hỗ trợ tại những khu vực có địa hình khó. Những kinh nghiệm từ các hành trình trước là cơ sở quan trọng để đơn vị tổ chức tiếp tục chuẩn bị cho chương trình cuối tháng 10-2026.

Đối với người tham gia, việc tập luyện thể lực, lựa chọn trang phục phù hợp, chuẩn bị vật dụng cá nhân và tìm hiểu những yêu cầu an toàn cần được thực hiện từ sớm. Đặc biệt, hoạt động leo núi đòi hỏi mỗi người đánh giá đúng tình trạng sức khỏe và tuân thủ hướng dẫn chuyên môn, thay vì chỉ dựa vào quyết tâm.

Bởi để có một hành trình đáng nhớ, tinh thần vượt lên chính mình luôn cần đi cùng sự chuẩn bị có trách nhiệm và ý thức bảo đảm an toàn.

13 hành trình và những câu chuyện vượt qua giới hạn

Hành trình chinh phục Fansipan đã trở thành một trong những hoạt động trải nghiệm nổi bật của Minh Trí Thành trong những năm qua.

Từ những đoàn khách hàng đầu tiên đến các chương trình thu hút hàng trăm người tham dự, hành trình chinh phục “nóc nhà Đông Dương” đã ghi dấu những câu chuyện đầy cảm xúc về ý chí và nghị lực của hơn 4.000 khách hàng đã tham gia. Lần gần nhất, tháng 4-2026, chương trình đã thu hút hơn 300 khách hàng tham gia hành trình leo núi kéo dài 2 ngày 1 đêm.

Trong hành trình ấy, anh Lê Xuân Linh, một khách hàng đến từ Hà Tĩnh, từng xúc động khi lần đầu chạm tới đỉnh Fansipan. Sau chuyến đi, anh chia sẻ: "Lần đầu tiên chinh phục thành công đỉnh Fansipan, tôi cảm thấy vô cùng sung sướng và tự hào. Hiện tại, tôi đã rũ bỏ đi những đám mây mờ che khuất từ trước đến giờ. Giờ đây, tôi sẵn sàng làm được tất cả, chiến thắng tất cả. Tôi leo được đỉnh núi này, tôi cũng sẽ leo được đỉnh núi khác. Đó là đỉnh núi bên trong con người của tôi. Tôi chắc chắn sẽ thành công”.

Anh Lê Xuân Linh chinh phục thành công đỉnh Fansipan.

Những trải nghiệm như vậy phần nào lý giải sức hút của chương trình qua nhiều lần tổ chức. Người tham gia không chỉ có cơ hội chiêm ngưỡng thiên nhiên Tây Bắc, mà còn được trải nghiệm cảm giác nỗ lực vì một mục tiêu, đồng hành với tập thể và nhìn lại cách mình đối diện với khó khăn.

Chờ đón những dấu chân bản lĩnh tiếp theo

Từ ngày 27-10 đến 1-11-2026, hành trình chinh phục Fansipan lần thứ 13 của Minh Trí Thành sẽ diễn ra với sự tham gia của hơn 200 khách hàng. Trước ngày khởi hành, sự chuẩn bị về thể lực, tinh thần và công tác tổ chức là những yếu tố đặt nền móng cho trải nghiệm sắp tới.

Phía trước đoàn là núi rừng Hoàng Liên Sơn hùng vĩ, những cung đường nhiều thử thách. Liệu tất cả những người tham gia có thể chạm tới đích đến mong đợi? Họ sẽ khám phá được điều gì sau những bước chân trên đường núi? Câu trả lời vẫn đang ở phía trước.

Nhưng ngay từ khi quyết định tham gia, mỗi người đã có một điểm khởi đầu đáng nhớ: Dám lựa chọn thử thách chính mình. Và đó cũng là tinh thần của thông điệp xuyên suốt chương trình: “Khi trái tim quyết đi - Ngọn núi sẽ mở đường”.