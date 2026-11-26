Các đại biểu dự hội nghị.

Tham dự hội nghị có Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội phường, đại diện Ban Giám hiệu nhà trường cùng hơn 200 cán bộ, người dân các bản: Lao Tỷ Phùng, Nùng Nàng, Chin Chu Chải, Phan Chu Hoa, Xì Miền Khan và học sinh khối THCS của nhà trường.

Nhân dân các bản và học sinh xem phóng sự về hệ luỵ của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Tại hội nghị, đội ngũ cán bộ, nhân dân các bản và học sinh được xem phóng sự, nghe tuyên truyền, phổ biến các nội dung trọng tâm về: Nghị quyết 15-NQ/TU, ngày 22/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xoá bỏ các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu giai đoạn 2024-2030 và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy, Ban Chỉ đạo phường; tác hại của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống đối với sức khỏe, chất lượng dân số và sự phát triển kinh tế – xã hội; các quy định pháp luật liên quan đến hôn nhân và gia đình, Luật Bình đẳng giới...

Đại diện Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Tân Phong tuyên truyền, phổ biến về nội dung Nghị quyết số 15-NQ/TU và các quy định pháp luật liên quan đến hôn nhân và gia đình, Luật Bình đẳng giới.

Thông qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của nhân dân trong việc xóa bỏ các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu còn tồn tại trong đời sống cộng đồng; từng bước xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, củng cố khối đại đoàn kết, hình thành môi trường sống an toàn, lành mạnh, giàu bản sắc.