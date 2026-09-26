Hơn 200 người dân phường Đông Ninh Hòa tham gia hiến máu tình nguyện

Sáng 26-9, Hội Chữ thập đỏ phường Đông Ninh Hòa tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện.

Một tình nguyện viên hiến máu tại chương trình.

Với thông điệp "Triệu trái tim, chung nhịp đập - hiến máu cứu người nên hiến thường xuyên", hơn 200 cán bộ, đoàn viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn đã tích cực hưởng ứng chương trình, đăng ký, khám sàng lọc sức khỏe và tham gia hiến máu.

Các tình nguyện viên tham gia hiến máu.

Kết thúc chương trình, Ban tổ chức tiếp nhận hơn 80 đơn vị máu. Toàn bộ lượng máu sau khi tiếp nhận sẽ được sàng lọc, xét nghiệm theo quy định, bảo đảm an toàn trước khi cung cấp cho các cơ sở y tế phục vụ công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân trên địa bàn tỉnh.

Chương trình góp phần lan tỏa thông điệp yêu thương, nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người và phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm vì cộng đồng.