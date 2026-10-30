Hơn 200 người dân Ba Chúc được khám mắt, cấp thuốc miễn phí

Bác sĩ khám mắt cho người dân.

Người dân được khám chuyên khoa mắt, đo khúc xạ, tầm soát các bệnh lý thường gặp như đục thủy tinh thể, cườm nước, mộng thịt và bệnh lý võng mạc; đồng thời được tư vấn chăm sóc, bảo vệ thị lực và cấp thuốc theo chỉ định của bác sĩ.

Các trường hợp cần phẫu thuật hoặc điều trị chuyên sâu được hướng dẫn đến cơ sở y tế phù hợp. Toàn bộ chi phí đi lại, ăn uống của người tham gia chương trình được các nhà hảo tâm hỗ trợ, góp phần giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận dịch vụ chăm sóc mắt.