Hơn 200 người cao tuổi được khám sức khoẻ miễn phí

Ngày 19/9, tại Bệnh xá Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đoàn công tác của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Bệnh viện 19-8, Hội Tim mạch Việt Nam phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình khám sàng lọc bệnh lý tim mạch, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn phường Thành Sen và xã Cẩm Bình.

Đoàn công tác tặng quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn.

Đại tá, PGS.TS, Bác sĩ Nguyễn Tiến Quang, Giám đốc Bệnh viện 19-8 cho biết, đây là một trong chuỗi hoạt động về nguồn của đoàn công tác tại Hà Tĩnh diễn ra từ ngày 18-20/9, hướng đến chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách. Thông qua chương trình, người dân được khám, sàng lọc, phát hiện sớm các nguy cơ bệnh lý tim mạch, từ đó có biện pháp theo dõi sức khỏe và điều trị phù hợp

Tuổi trẻ Công an Hà Tĩnh hỗ trợ các cụ già tại các khu vực khám bệnh miễn phí.

Đại tá, PGS.TS, Bác sĩ Nguyễn Tiến Quang, Giám đốc Bệnh viện 19-8; bà Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh và Đại tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Giám đốc Công an Hà Tĩnh thăm hỏi, động viên các cụ già đến khám chữa bệnh.

Chương trình thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của lực lượng CAND đối với người cao tuổi.

Chương trình thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của lực lượng CAND đối với người cao tuổi, gia đình chính sách; đồng thời góp phần chăm sóc sức khỏe, phát hiện sớm bệnh lý và chia sẻ khó khăn với người dân trên địa bàn.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 200 suất quà và 100 triệu đồng tiền mặt cho các gia đình chính sách, người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường Thành Sen và xã Cẩm Bình.

Cùng với đó, trong ngày 19/9, hơn 200 người cao tuổi được các bác sĩ Bệnh viện 19-8 trực tiếp thăm khám, thực hiện các bước sàng lọc bệnh lý tim mạch như đo huyết áp, kiểm tra đường huyết, điện tim, siêu âm... Trên cơ sở kết quả thăm khám, các bác sĩ tư vấn về tình trạng sức khỏe, chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt, cách theo dõi và phòng ngừa các nguy cơ bệnh lý thường gặp ở người cao tuổi.

Hoạt động khám chữa bệnh miễn phí do Bệnh viện 19-8 thực hiện tại Hà Tĩnh diễn ra từ ngày 18-20/9.

Đối với những trường hợp có dấu hiệu bất thường, người dân được tư vấn, hướng dẫn tiếp tục theo dõi và kiểm tra chuyên sâu khi cần thiết. Các trường hợp được chỉ định sử dụng thuốc cũng được cấp phát thuốc miễn phí.

Thông qua hoạt động khám, sàng lọc và tư vấn sức khỏe, chương trình không chỉ giúp người cao tuổi chủ động hơn trong việc theo dõi, chăm sóc sức khỏe mà còn góp phần nâng cao nhận thức về phòng ngừa, phát hiện sớm bệnh lý tim mạch. Đây cũng là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm, chăm lo đối với người cao tuổi, gia đình chính sách và những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Tĩnh.