Clip hiện trường vụ cháy.

Sáng 20/11, trao đổi với PV Báo Tiền Phong tại hiện trường, Đại tá Lê Đức Bảy - Phó Giám đốc Công an TP. Cần Thơ, cho biết lực lượng chức năng đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ cùng hơn 30 phương tiện tham gia chữa cháy tại nhà máy giấy Lee & Man.

Theo Đại tá Bảy, đến 8h ngày 20/11, chưa ghi nhận thiệt hại về người do vụ cháy. Các lực lượng đang tập trung khoanh vùng, cô lập khu vực cháy, triển khai phương án ngăn lửa lan sang những kho hàng và nhà xưởng lân cận.

Đại tá Bảy cho biết, đám cháy xảy ra tại khu vực hai kho liền kề, có tổng diện tích khoảng 50.000m². Lực lượng chức năng đã nỗ lực khống chế, bảo vệ nhà kho khoảng 30.000m², riêng nhà kho diện tích khoảng 20.000m² còn lại bị ảnh hưởng bởi đám cháy. Theo người dân địa phương, vụ cháy xảy ra khoảng 23h ngày 19/11. Trước khi ngọn lửa bùng phát dữ dội, người dân nghe thấy một tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực nhà máy.

Thượng tá Lê Gia Phong - Phó Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TP. Cần Thơ cho hay, lực lượng Cảnh sát PCCC đã huy động nhiều phương tiện chữa cháy các loại, cùng sự phối hợp chi viện của các lực lượng quân đội và các đơn vị liên quan. Ngay khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chữa cháy tập trung chống cháy lan, bao vây khống chế không cho ngọn lửa cháy lan sang các kho xưởng khác và công trình lân cận.

Đại diện PC07 TP. Cần Thơ cho biết, do chất cháy chủ yếu là giấy được đóng chặt, kết cấu phức tạp và diện tích lớn, việc tiếp cận sâu vào bên trong nguồn lửa gặp nhiều trở ngại. Lực lượng cứu hỏa huy động máy xúc, máy cẩu để bới móc, dập tắt từng phần nhằm triệt tiêu hoàn toàn nguồn lửa.

Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ (đứng giữa) có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo các đơn vị phối hợp, huy động lực lượng và phương tiện dập lửa. Đến hơn 8h sáng cùng ngày, công tác chữa cháy vẫn được triển khai khẩn trương.

Ghi nhận tại hiện trường sáng 20/11, khu vực cổng nhà máy được rào chắn, kiểm soát chặt chẽ. Nhân viên nhà máy không cho phóng viên tiếp cận và chụp ảnh khu vực xảy ra hỏa hoạn.

Vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 23h ngày 19/11, tại nhà máy giấy của Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam, đặt tại xã Châu Thành, TP. Cần Thơ. Đám cháy bùng phát tại khu vực kho bãi chứa hơn 30.000 tấn nguyên liệu. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, khu vực kho bãi không có công nhân làm việc. Ảnh: Nhật Huy

Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam thuộc Tập đoàn Giấy Lee & Man (Hong Kong, Trung Quốc), có diện tích khoảng 82,8ha. Nhà máy tại xã Châu Thành, Cần Thơ công suất thiết kế 420.000 tấn giấy bao bì mỗi năm. Doanh nghiệp có vốn đầu tư khoảng 300 triệu USD. Theo thông tin công bố tới tháng 5/2026, công ty có hơn 760 lao động.