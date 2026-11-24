Sáng 24-11, tại Quảng trường 2 tháng 4 (phường Nha Trang), Liên đoàn Khiêu vũ Thể thao tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình biểu diễn khiêu vũ thể thao với chủ đề “Dấu ấn văn hóa Việt Nam - Sắc màu Khánh Hòa”, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11).

Các đại biểu tham dự chương trình.

Chương trình quy tụ hơn 200 hội viên đến từ 17 câu lạc bộ thuộc Liên đoàn Khiêu vũ Thể thao tỉnh, với 35 tiết mục thuộc các thể loại: Dancesport, khiêu vũ Latin, Linedance và dân vũ. Các tiết mục được dàn dựng công phu, nhiều màu sắc nghệ thuật, với nội dung ca ngợi quê hương, đất nước và con người Việt Nam.

Tiết mục đồng diễn của các hội viên.

Nhiều tiết mục để lại ấn tượng như: “Việt Nam tự hào tiếp bước”, “Ngợi ca quê hương”, “Tôi yêu đất nước Việt Nam”, “Nụ cười cô gái Việt Nam”, “Phụ nữ Việt Nam”… Bên cạnh đó, các điệu nhảy Rumba, Chachacha, Tango, Samba và Boston mang đến không khí sôi nổi, trẻ trung, thể hiện sự đa dạng trong phong cách biểu diễn của các câu lạc bộ. Những màn đồng diễn, trình diễn tập thể góp phần tăng sự gắn kết giữa các hội viên, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.

Lãnh đạo Liên đoàn Khiêu vũ Thể thao tỉnh phát biểu khai mạc chương trình.

Phát biểu khai mạc chương trình, lãnh đạo Liên đoàn Khiêu vũ Thể thao tỉnh cho biết, khiêu vũ là hoạt động thể thao kết hợp nghệ thuật biểu diễn, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và đời sống tinh thần. Đây cũng là dịp để các hội viên giao lưu, kết nối, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa cộng đồng. Thông qua chương trình, liên đoàn mong muốn tăng cường sự đoàn kết giữa các câu lạc bộ, tạo điều kiện để hội viên trao đổi kinh nghiệm, đồng thời lan tỏa phong trào khiêu vũ thể thao đến đông đảo người dân ở nhiều lứa tuổi.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận tại chương trình:

Tiết mục dân vũ "Nụ hồng" của Câu lạc bộ Sơn Ca.

Tiết mục khiêu vũ sôi động "Nha Trang City" của Câu lạc bộ Bờ Biển 2.

Những bước nhảy dancespost điêu luyện của Câu lạc bộ Bé Thơ.

Trang phục biểu diễn rực rỡ góp phần tạo nên sắc màu cho chương trình.

Các vận động viên thể hiện niềm đam mê khiêu vũ trước đông đảo khán giả.

Những bước Tango đến từ Câu lạc bộ Việt Hải.

Sắc đỏ cờ Tổ quốc nổi bật trong một tiết mục trình diễn.

Mỗi câu lạc bộ mang đến chương trình một phong cách biểu diễn.