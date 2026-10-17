Hơn 200 hội viên thi tìm hiểu kiến thức pháp luật tại Phan Rí Cửa

Các đội thi mang đến nhiều tiểu phẩm tuyên truyền sát với đời sống

Hội thi do Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Liên hiệp Thanh niên xã Phan Rí Cửa phối hợp tổ chức tại Hội trường Đảng ủy xã. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2026), 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026) và 70 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026).

Tham gia hội thi có hơn 200 hội viên đến từ 4 đội, được thành lập từ các chi hội, chi đoàn của 16 thôn trên địa bàn xã. Thành viên mỗi đội có đại diện hội Nông dân, hội Liên hiệp Phụ nữ và hội Liên hiệp Thanh niên.

Hội thi nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả

Với chủ đề “Cán bộ, hội viên nông dân, phụ nữ, đoàn viên thanh niên chung tay tìm hiểu và chấp hành pháp luật”, các đội trải qua 3 phần thi gồm: chào hỏi, kiến thức trắc nghiệm và tiểu phẩm tuyên truyền. Nội dung thi tập trung vào các quy định của pháp luật về đất đai, môi trường, xây dựng nông thôn mới; Luật Thanh niên; an ninh mạng, an toàn giao thông, phòng, chống tệ nạn xã hội; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

Trao giải cho các cụm thi

Thông qua hình thức sân khấu hóa, các đội đã chuyển tải kiến thức pháp luật gắn với những tình huống gần gũi trong đời sống, lao động và sản xuất. Qua đó, giúp cán bộ, hội viên, đoàn viên nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, đồng thời phát huy vai trò tuyên truyền viên tại cơ sở.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao giải Nhất cho Cụm 4; giải Nhì cho Cụm 2; giải Ba cho Cụm 3 và giải Tư cho Cụm 1. Cụm 4 còn được trao giải phụ dành cho cụm xuất sắc ở cả 3 phần thi.

Trao giải cho các cụm thi

Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị thiết thực, góp phần tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên, đoàn viên và Nhân dân trong đời sống, lao động, sản xuất. Qua đó, tăng cường tinh thần đoàn kết, phối hợp giữa hội Nông dân, hội Liên hiệp Phụ nữ và hội Liên hiệp Thanh niên; phát hiện, bồi dưỡng những hạt nhân tích cực trong công tác tuyên truyền pháp luật tại cơ sở.