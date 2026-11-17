Hơn 200 học sinh Trường Tiểu học Lê Chung tham gia giáo dục pháp luật
Chiều 17/11, Công an phường Tân Giang phối hợp với Phân hiệu Tân An - Trường Tiểu học Lê Chung tổ chức ngoại khóa tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho hơn 200 cán bộ, giáo viên và học sinh.
Nội dung tuyên truyền: An toàn trên không gian mạng, phòng, chống tác hại của ma túy, an toàn giao thông, phòng, chống bạo lực học đường, phòng ngừa tác hại của đồ chơi có tính chất kích động bạo lực đối với trẻ em…
Thông qua chương trình, học sinh được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng cần thiết để nhận diện, phòng tránh những nguy cơ mất an toàn trong cuộc sống và trên không gian mạng; nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, thân thiện; hình thành ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/hon-200-hoc-sinh-truong-tieu-hoc-le-chung-tham-gia-giao-duc-phap-luat-3194508.html