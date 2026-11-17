Công an phường Tân Giang tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho học sinh Phân hiệu Tân An - Trường Tiểu học Lê Chung.

Nội dung tuyên truyền: An toàn trên không gian mạng, phòng, chống tác hại của ma túy, an toàn giao thông, phòng, chống bạo lực học đường, phòng ngừa tác hại của đồ chơi có tính chất kích động bạo lực đối với trẻ em…

Thông qua chương trình, học sinh được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng cần thiết để nhận diện, phòng tránh những nguy cơ mất an toàn trong cuộc sống và trên không gian mạng; nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, thân thiện; hình thành ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.