Đóng điện đưa TBA Sán Trá 2 vào vận hành, cấp điện cho người dân xã Hạnh Phúc. Ảnh: Như Quỳnh

Hơn 200 hộ dân vùng cao Nghĩa Lộ được sử dụng điện lưới chất lượng, an toàn

Các công trình có tổng kinh phí đầu tư 11 tỷ đồng, gồm 3 trạm biến áp, 5,4 km đường dây trung áp 35 kV và hơn 6,5 km đường dây hạ áp 0,4 kV, cấp điện cho 206 khách hàng tại hai cụm dân cư thuộc xã vùng cao Sơn Lương và Hạnh Phúc.

Tại xã Sơn Lương, công trình được Điện lực Nghĩa Lộ tiếp nhận là TBA Ngã Hai 1, công suất 75 kVA, cùng hệ thống đường dây hạ áp đi kèm. Trạm cấp điện cho khu vực thôn Ngã Hai, xã Nậm Mười trước đây, nay là cụm dân cư thuộc xã Sơn Lương.

Đối với người dân khu vực này, việc đưa TBA Ngã Hai 1 vào vận hành mang ý nghĩa thiết thực. Trước đây, các hộ dân đã được sử dụng điện nhưng phải cấp điện qua công tơ tổng, nguồn điện kéo từ xa, có những vị trí đường dây cách nhà tới 2 km. Việc xây dựng và đưa TBA Ngã Hai 1 vào vận hành giúp hệ thống cấp điện được hoàn thiện, tạo điều kiện để người dân sử dụng điện thuận lợi, an toàn và ổn định hơn.

Đóng điện TBA Ngã Hai 1, đưa công trình vào vận hành, cấp điện phục vụ người dân xã Sơn Lương. Ảnh: Như Quỳnh

Tại xã Hạnh Phúc, Điện lực Nghĩa Lộ tiếp nhận và đưa vào vận hành TBA Sán Trá 1 công suất 75 kVA và TBA Sán Trá 2 công suất 100 kVA. Hai trạm biến áp cấp điện cho khu vực thôn Sán Trá, xã Bản Công trước đây, nay là cụm dân cư thuộc thôn Bản Công, xã Hạnh Phúc.

Đặc biệt, trước khi hai trạm biến áp được đầu tư, người dân khu vực Sán Trá chưa có điện lưới quốc gia. Việc hoàn thành công trình và đưa TBA Sán Trá 1, Sán Trá 2 vào vận hành đã giúp người dân tiếp cận nguồn điện ổn định, phục vụ nhu cầu sinh hoạt và phát triển sản xuất tại địa phương.