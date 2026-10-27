Hơn 200 hộ dân được hướng dẫn sử dụng ứng dụng EVN chăm sóc khách hàng

Cán bộ Điện lực Bằng Giang hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng EVN chăm sóc khách hàng.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Điện lực Bằng Giang trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng EVN chăm sóc khách hàng để tra cứu thông tin tiền điện, hóa đơn điện tử, lịch ngừng cấp điện và tiếp cận các tiện ích chăm sóc khách hàng của ngành điện. Bên cạnh đó, người dân được tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích của việc sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả; khuyến khích hình thành thói quen tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, lựa chọn thiết bị tiết kiệm năng lượng, sử dụng điện hợp lý, nhất là trong những khung giờ cao điểm.

Hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng sử dụng các dịch vụ điện trực tuyến cho người dân, từng bước thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực điện lực, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và xây dựng thói quen sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong cộng đồng.