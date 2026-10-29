Hơn 200 gian hàng tham gia DIGIFEST Đồng Nai 2026

Triển lãm công nghệ quy mô quốc tế và kết nối sản phẩm OCOP

Sở Khoa học và Công nghệ TP Đồng Nai cho biết, chương trình DIGIFEST Đồng Nai 2026 với chủ đề “Chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo: Từ chủ trương đến thực chất - Kiến tạo động lực tăng trưởng mới cho TP Đồng Nai” sẽ diễn ra từ ngày 30/10 - 1/11.

Đây là một trong những hoạt động trọng điểm về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Đồng Nai trong năm 2026, nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ vào quản lý, sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Lãnh đạo TP Đồng Nai tham qua gian hàng triễn lãm Techfest Đồng Nai 2025

Điểm nhấn của DIGIFEST Đồng Nai 2026 là không gian triển lãm công nghệ, chuyển đổi số và sản phẩm OCOP với quy mô dự kiến hơn 200 gian hàng, quy tụ trên 100 doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia.

Tại triển lãm, các doanh nghiệp sẽ giới thiệu nhiều giải pháp công nghệ mới trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), robot, tự động hóa và các nền tảng số phục vụ hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, các sản phẩm OCOP tiêu biểu của Đồng Nai cũng được trưng bày, tạo cơ hội để doanh nghiệp, hợp tác xã quảng bá sản phẩm, kết nối thị trường và mở rộng hoạt động kinh doanh trên nền tảng số.

Các đại biểu TP Đồng Nai tham quan không gian số tại...

Không chỉ là nơi giới thiệu công nghệ, sự kiện còn hướng đến việc kết nối doanh nghiệp với các nhà đầu tư, chuyên gia và đơn vị nghiên cứu, từng bước đưa những giải pháp công nghệ vào giải quyết các vấn đề thực tiễn của địa phương.

Tìm động lực tăng trưởng từ kinh tế số và đô thị thông minh

Trong khuôn khổ chương trình, sáng 31/10 sẽ diễn ra diễn đàn cấp cao DIGIFEST Đồng Nai 2026, tập trung thảo luận về chiến lược phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, gắn với mục tiêu xây dựng đô thị thông minh, đô thị sân bay.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ TP Đồng Nai trải nghiệm không gian đổi mới sáng tạo tại Trảng Bom

Các chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp sẽ trao đổi về khả năng khai thác dữ liệu, ứng dụng công nghệ trong quản trị đô thị, phát triển kinh tế số và hình thành những động lực tăng trưởng mới cho Đồng Nai.

Đáng chú ý, phiên thảo luận “Muốn kinh tế số đạt 30% GRDP vào năm 2030, thành phố Đồng Nai phải làm khác gì so với 5 năm qua?” sẽ tập trung vào những thay đổi cần thiết về tư duy, chính sách, mô hình tổ chức thực hiện và phương thức huy động nguồn lực để thúc đẩy kinh tế số.

Ngoài ra, chương trình còn có các hội thảo chuyên đề về phát triển hệ sinh thái đô thị thông minh, logistics, cảng hàng không, cảng biển và khu công nghiệp.

Trong đó, việc ứng dụng AI, Internet vạn vật (IoT), bản sao số và các công nghệ tiên tiến vào quản lý, vận hành hạ tầng được kỳ vọng giúp kết nối hiệu quả giữa sân bay, cảng biển, khu công nghiệp và các trung tâm logistics.

Đây cũng là những lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng đối với Đồng Nai trong bối cảnh địa phương đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông, công nghiệp và các dịch vụ gắn với sân bay quốc tế Long Thành.

Ở lĩnh vực văn hóa, du lịch, các chuyên gia sẽ thảo luận việc ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR) và AI để quảng bá điểm đến, phát triển sản phẩm du lịch thông minh và nâng cao trải nghiệm của du khách.

Đặc biệt, chương trình còn dự kiến tổ chức hoạt động kết nối doanh nghiệp với nhà đầu tư tiềm năng tại Khu công nghệ số tập trung Long Thành, Khu đổi mới sáng tạo Bình An và Khu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo Đồng Xoài.

Hệ thống khuôn mẫu đơn vị tự thiết và vận hành tại một nhà máy ở KCN Hố Nai

Ông Nguyễn Minh Quang, Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ TP Đồng Nai cho biết, địa phương kỳ vọng DIGIFEST 2026 tạo ra những đột phá trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và thu hút đầu tư công nghệ. Đặc biệt, các giải pháp công nghệ được kỳ vọng có thể triển khai ngay, tạo ra hiệu quả đo lường được.

Theo ông Quang, Đồng Nai mong muốn biến chương trình này thành “sàn giao dịch bài toán và giải pháp”, nơi chính quyền, doanh nghiệp cùng tìm lời giải cho những vấn đề cấp thiết như quản trị dữ liệu, ngập lụt, ùn tắc giao thông và phát triển logistics quanh sân bay Long Thành.