Hơn 200 em thiếu nhi vui Tết Trung thu tại chùa Long Phước

Ni sư Thích nữ Huệ Dâng trò chuyện cùng các em thiếu nhi tại chương trình Tết Trung thu

Tại chương trình, các em thiếu nhi tham gia nhiều trò chơi, xem biểu diễn ca múa nhạc, hoạt cảnh, phá cổ và nhận quà.

Đặc biệt, tại chương trình, Ni sư Thích nữ Huệ Dâng đã dành thời gian trò chuyện, lắng nghe các em chia sẻ về ước mơ, mong muốn và cùng các em thực hiện cam kết sống xanh qua việc dùng ít điện thoại, hạn chế chơi game, giữ gìn môi trường và tránh xa bạo lực.

Các em thiếu nhi chia sẻ về ước mong trong chương trình Tết Trung thu tại chùa Long Phước

Chia sẻ với phụ huynh và Báo Giác Ngộ, Ni sư Thích nữ Huệ Dâng cho biết nhà chùa thực hiện chương trình không chỉ mong muốn mang đến những món quà, niềm vui tinh thần mà còn gửi gắm tình yêu thương, sự quan tâm đến thế hệ trẻ.

"Chúng tôi mong các em luôn giữ tâm hồn trong sáng, nuôi dưỡng ước mơ đẹp, biết yêu thương, chia sẻ, bảo vệ môi trường, sử dụng công nghệ một cách lành mạnh và tránh xa những điều chưa tốt.", Ni sư cho biết thêm.

Phá cổ mừng Tết Trung thu

Phụ huynh cũng kỳ vọng, những thông điệp và chương trình Trung thu tại chùa sẽ trở thành hành trang bổ ích, giúp các con trưởng thành với lòng nhân ái và trách nhiệm.

Phần quà cho các em bao gồm: bánh trung thu, bánh kẹo, lồng đèn. Tổng trị giá hơn 40 triệu đồng.