Hơn 200 dự án tại Lâm Đồng đã được tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

Một dự án khu công nghiệp ở Lâm Đồng. (Ảnh minh họa: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 206 dự án đầu tư đang gặp khó khăn, tồn đọng trên địa bàn, đạt tỷ lệ 56,44%.

Kết quả này góp phần khơi thông nguồn lực đất đai, vốn đầu tư, tạo điều kiện để các dự án tiếp tục triển khai, sớm đưa vào hoạt động, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế địa phương.

Thông tin tại cuộc giao ban báo chí chiều 11/11, ông Nguyễn Trần Nhật Huy, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng cho biết toàn tỉnh có 365 dự án gặp khó khăn, vướng mắc cần xử lý, với tổng diện tích sử dụng đất trên 24.600ha và tổng vốn đầu tư đăng ký trên 268.000 tỷ đồng; trong đó 206 dự án đã hoàn thành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; 159 dự án đang tiếp tục được các cơ quan chức năng rà soát, xử lý.

Đáng chú ý, trong số 206 dự án đã hoàn thành tháo gỡ, có 50 dự án đã đi vào hoạt động, với tổng vốn đầu tư 36.464 tỷ đồng, diện tích đất gần 2.112ha. Nhóm này gồm 27 dự án ngoài hàng rào khu công nghiệp, 3 dự án hạ tầng khu công nghiệp và 20 dự án thứ cấp trong các khu công nghiệp.

Bên cạnh đó, có 37 dự án đang tái khởi động xây dựng, với tổng vốn đầu tư 6.797 tỷ đồng, diện tích đất trên 1.153ha. Đây là những dự án đã được tháo gỡ các vướng mắc, tạo điều kiện để nhà đầu tư tiếp tục triển khai các hạng mục xây dựng sau thời gian đình trệ.

Một kết quả đáng chú ý khác là 31 dự án được tháo gỡ sau khi quy hoạch chung các xã được phê duyệt. Đến nay, có 13/31 dự án đã nộp hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Ngoài ra, 61 dự án đã được tháo gỡ, hướng dẫn xử lý các thủ tục liên quan đến đầu tư, đất đai, khoáng sản. Có 27 dự án đã có quyết định, thông báo thu hồi đất, chấm dứt hoặc ngừng hoạt động dự án, hoặc kết thúc xử lý do không còn vướng mắc về thủ tục hành chính.

Ông Nguyễn Trần Nhật Huy cho biết đối với 159 dự án đang tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc có tổng vốn đầu tư là 174.810 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất 14.351ha.

So với thời điểm báo cáo Tổ Chỉ đạo 751 ngày 7/10/2026, số dự án còn vướng mắc đã giảm 16 dự án; trong đó 16 dự án thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương; 143 dự án thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, có một dự án đã xin ý kiến hướng dẫn của cơ quan Trung ương.

Thừa ủy quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Tài chính thông tin thời gian qua tỉnh đã tập trung chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai, kinh doanh. Tỉnh đồng thời rà soát quỹ đất, lập quy hoạch, xây dựng danh mục dự án kêu gọi các doanh nghiệp lớn, có tiềm lực nghiên cứu đầu tư.

Đối với các dự án ngoài ngân sách, tỉnh tiếp tục phát huy vai trò của các tổ công tác rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tập trung phân loại từng dự án, xác định rõ nguyên nhân, thẩm quyền và xây dựng kế hoạch, lộ trình xử lý cụ thể. Những nội dung vượt thẩm quyền được tổng hợp, báo cáo, kiến nghị các bộ, ngành Trung ương hướng dẫn, làm rõ quy định pháp luật để có cơ sở giải quyết.

Trong hai tháng cuối năm 2026, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục liên quan, tập trung xử lý những dự án còn tồn đọng, tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư, đất đai và quy hoạch; đồng thời tạo điều kiện để các dự án đã được giải quyết vướng mắc sớm triển khai trở lại, đưa nguồn lực đầu tư vào khai thác hiệu quả.

Trước đó tháng 10/2025, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã thành lập 6 tổ công tác để giải quyết tình trạng có trên 300 dự án thuộc diện khó khăn vướng mắc từ nhiều năm qua cần tháo gỡ.

Mỗi tổ công tác do 1 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm Tổ trưởng; Tổ phó thường trực là giám đốc hoặc phó giám đốc sở phụ trách lĩnh vực liên quan nhằm tháo gỡ nhanh nhất các dự án đang bị đình trệ, giải phóng nguồn lực đầu tư trên địa bàn tỉnh./.