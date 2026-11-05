Hơn 200 dự án mời gọi dòng vốn từ nhà đầu tư Hàn Quốc

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh trao đổi với các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo TPHCM và doanh nghiệp Hàn Quốc ngày 5-11, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh khẳng định thành phố luôn coi trọng vai trò của cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc trong phát triển kinh tế và thu hút đầu tư.

Theo ông Nguyễn Công Vinh, hội nghị đối thoại thường niên được duy trì từ năm 2021 đến nay đã trở thành kênh trao đổi trực tiếp, góp phần xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và thông thoáng. Hiện TPHCM có hơn 4.500 doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động, đồng thời là địa phương tập trung cộng đồng người Hàn Quốc sinh sống, làm việc và học tập lớn nhất cả nước.

Lãnh đạo thành phố mong muốn doanh nghiệp Hàn Quốc thẳng thắn phản ánh những khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng và quá trình triển khai dự án. Đồng thời, yêu cầu các sở, ngành trực tiếp giải đáp kiến nghị với tinh thần trách nhiệm cao nhất, xác định rõ đầu mối xử lý, giải pháp và thời hạn hoàn thành đối với từng vấn đề.

Tại hội nghị, ông Phạm Quang Nhật, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC), giới thiệu danh mục hơn 200 dự án kêu gọi đầu tư thuộc 9 nhóm lĩnh vực trọng điểm của thành phố.

Trong đó, 4 nhóm cơ hội được đánh giá phù hợp với thế mạnh của nhà đầu tư Hàn Quốc gồm: điện tử, bán dẫn và công nghệ cao; khu công nghiệp thế hệ mới và công nghiệp hỗ trợ; hạ tầng giao thông theo phương thức đối tác công tư (PPP), phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD) và cảng biển; phát triển đô thị, nhà ở và dịch vụ phục vụ chuyên gia, người lao động.

Theo ITPC, trong 9 tháng năm, TPHCM thu hút khoảng 17,8 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đạt 162,4% kế hoạch năm và gấp 4,2 lần cùng kỳ năm 2025. Lũy kế đến ngày 30-9-2026, Hàn Quốc dẫn đầu trong số 152 quốc gia và vùng lãnh thổ về số dự án đầu tư tại TPHCM, với hơn 3.400 dự án; đồng thời đứng thứ hai về vốn đăng ký, đạt hơn 15,8 tỷ USD.

Về phía Hàn Quốc, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TPHCM Jung Jung Tae đánh giá cao sự đồng hành của chính quyền thành phố đối với cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp Hàn Quốc tập trung kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về đất đai, thuế, hạ tầng và xây dựng. Đại diện phía Hàn Quốc cũng khẳng định cam kết tuân thủ pháp luật Việt Nam, bảo đảm an toàn lao động, bảo vệ môi trường và phát triển hài hòa cùng cộng đồng địa phương.