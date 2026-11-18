Ngày 18-11, tại phường Nha Trang, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến Nghị định số 393, ngày 20-10-2026 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Sở Nội vụ và hơn 200 đại biểu đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đại diện các doanh nghiệp tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu những điểm mới của Nghị định số 393/2026. Nghị định gồm 5 chương, 37 điều và 4 phụ lục, có hiệu lực từ ngày 5-12-2026, thay thế Nghị định số 219 ngày 7-8-2025 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Theo quy định hiện hành, Sở Nội vụ là cơ quan có thẩm quyền cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động trên địa bàn tỉnh. Nghị định mới mở rộng điều kiện đối với một số vị trí công việc, đồng thời đơn giản hóa thủ tục, hồ sơ. Cụ thể, giấy khám sức khỏe do cơ sở có thẩm quyền của nước ngoài hoặc Việt Nam cấp đều được chấp nhận; hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động không phải nộp giấy khám sức khỏe. Đối với trường hợp làm việc ngắn hạn, tổng thời gian làm việc cộng dồn không quá 90 ngày trong một năm. Nếu phát sinh quan hệ thuê mướn và trả lương, người sử dụng lao động phải đề nghị cấp giấy phép lao động.

Bên cạnh đó, Nghị định mới quy định chặt chẽ hơn về trách nhiệm của doanh nghiệp...

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ nhấn mạnh, đây là những nội dung quan trọng, thiết thực đối với doanh nghiệp và sự ổn định của thị trường lao động. Cùng với thu hút đầu tư, Khánh Hòa chào đón các chuyên gia, nhà quản lý, lao động kỹ thuật nước ngoài đến làm việc. Tuy nhiên, việc sử dụng lao động nước ngoài phải tuân thủ nghiêm các quy định về cấp giấy phép lao động và những điều kiện liên quan. Qua đó, bảo đảm sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước, sự hài hòa của thị trường lao động và an ninh, trật tự xã hội.